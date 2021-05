Giro d’Italia : Buchmann muss nach schwerem Sturz aufgeben

Aktualisiert am

Die 15. ist die letzte Etappe von Emanuel Buchmann beim Giro d’Italia. Er ist in einen Massensturz verwickelt und zieht sich Verletzungen im Gesicht zu. Das Team vermeldet danach seine Aufgabe.

Der Giro endet für Emanuel Buchmann mit der Behandlung an der Leitplanke.. Bild: AFP

Die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann hat beim 104. Giro d’Italia nach der Verwicklung in einen Massensturz aufgeben müssen. Der Gesamtsechste war am Sonntag zu Beginn der 15. Etappe von Grado nach Gorizia in einen Crash auf gerader Strecke verwickelt und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Das Rennen war nach dem Sturz gestoppt worden, Buchmanns Team Bora-hansgrohe vermeldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns.

Buchmann hatte in diesem Jahr zugunsten des Giro auf die Tour de France verzichtet. Nach starken Vorstellungen in den Bergen hatte der Ravensburger mit 2:36 Minuten Rückstand auf den Führenden Egan Bernal auf Platz sechs gelegen. Buchmann wollte als erster Deutscher auf das Podium der zweitwichtigsten Rundfahrt fahren.

Mehr in Kürze bei FAZ.NET.