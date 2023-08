Am Ende herrschte große Leere und der Schmerz darüber, dass so viel Leidenschaft und Zeit in dieses Projekt gesteckt worden war und es keine Belohnung dafür geben wird. Das 0:1 im Halbfinale der Europameisterschaft in Mönchengladbach gegen Belgien hat die deutschen Hockey-Damen tief getroffen. „Ich bin mit dem Aus überfordert und fühle mich gerade unfassbar leer. Ich dachte, uns kann nichts aus der Bahn werfen und kein Gegner gefährlich werden“, sagte Selin Oruz, „und dann spielst du hier gegen so einen Busbahnhof und verlierst.“

Wie erwartet hatten die defensiv starken Belgierinnen ganz auf ihr Konterspiel gesetzt – und das hatte schon nach zwei Minuten Erfolg. Ein Treffer, der doppelt ärgerlich war: zum einen, weil beim belgischen Tor vermutlich verbotenerweise die runde Seite des Schlägers im Spiel war und sich die deutschen Spielerinnen scheuten, so früh einen Videobeweis zu fordern.

Und zum anderen, weil die schnell Führung ideal zur Taktik der Belgierinnen passte. Damit war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes zunächst nicht zurechtgekommen. Sie wirkte verunsichert, wagte wenig Risiko, das Aufbauspiel stockte durch technische Fehler immer wieder. Das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser, auch wenn die sehr geschickt verteidigenden Belgierinnen kaum Chancen zuließen und trotz des deutschen Dauerdrucks in den letzten 30 Minuten keine Strafecke mehr hinnehmen mussten.

Eine dieser Standardsituationen hatte vor der Pause zur größten Ausgleichschance durch Charlotte Stapenhorst geführt, der nach einer Variante kurz vor der Torlinie der Ball unter dem Schläger durchgerutscht war. Im stürmischen Schlussviertel kam sie dem Ausgleich noch näher – ihr Rückhandschlag flog vom Innenpfosten zurück auf das Feld.

Ein paar Minuten später flossen die Tränen. Bundestrainer Valentin Altenburg wird einiges an Aufbauarbeit für das Spiel um Platz drei an diesem Samstag (12.05 Uhr im Livestream der ARD) gegen England leisten müssen. „Aber ich erlebe die Mannschaft als sehr geschlossen und gemeinsam trauernd. Vielleicht ist die gegenseitige Unterstützung dabei das Größte, was wir aus so einem Tag ziehen können.“