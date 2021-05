Claudia und Rinzi Lama : „Wir haben ihn fliegen lassen“

Vor zwei Jahren starb David Lama am Berg. Seine Eltern erinnern sich, wie ihnen ihr Sohn eine unbekannte Welt eröffnete, wie ihnen Mönche in Nepal die Todesbotschaft übermittelten – und was bleibt.

In den achtziger Jahren lernt die junge Krankenschwester Claudia Wergles aus Innsbruck ihren Mann Rinzi Lama, Sohn eines buddhistischen Mönchs, in Tibet kennen. Zusammen ziehen sie nach Österreich, zwei Jahre später wird ihr Sohn David geboren. Er wird einer der besten Kletterer der Welt – bis er und seine beiden Bergpartner Hansjörg Auer und Jess Roskelley im Banff-Nationalpark in Kanada am 16. April 2019 von einer Lawine verschüttet werden. Tage später werden ihre Leichen geborgen. David Lama wird nur 28 Jahre alt.

Frau Lama, wie hat David seine Liebe für die Berge entdeckt?