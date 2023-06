Immer größer, immer weiter: American Football ist in Deutschland aus der Nische getreten, doch die Macher der European League of Football wollen mehr. Sie stehen nun vor einem gewagten Experiment.

Die Hamburg Sea Devils spielen in der European League of Football. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Hunderttausende Menschen werden in diesem Jahr American Football in Deutschland schauen. Aber nicht die zwei Spiele der National Football League (NFL), der amerikanischen Profiliga, die im November in Frankfurt stattfinden werden, sondern die der europäischen Liga, der European League of Football (ELF). Stuttgart Surge, Rhein Fire, Hamburg Sea Devils oder Frankfurt Galaxy heißen da die Teams und nicht etwa Kansas City Chiefs oder New England Patriots, und doch ziehen diese Mannschaften immer mehr deutsche Footballfans in die Stadien und vor die TV-Bildschirme.

An diesem Wochenende steht die noch junge Liga, die erst vor etwa zweieinhalb Jahren von TV-Experte Patrick Esume und Geschäftspartner Zeljko Karajica gegründet wurde, nun vor einem gewagten Experiment: Sie wird ein Saisonspiel im 57.000 Zuschauer fassenden Hamburger Volksparkstadion veranstalten. Dort, wo sonst der Fußball-Zweitligaklub Hamburger SV seine Heimspiele austrägt. Normalerweise kommen zu den Spielen der Sea Devils im Stadion Hoheluft im Hamburger Stadtteil Eppendorf zwischen 3000 und 6000 Menschen, nun sollen es deutlich mehr werden. Die Macher der ELF wollen American Football in Deutschland zurück auf die große Bühne bringen. Und Chef Karajica sagt im Gespräch mit der F.A.Z.: „Ich bin zu 1000 Prozent überzeugt davon, dass das kein finanzielles Fiasko wird.“

„Das sind wirklich gute Zahlen“

Um die ganze Tragweite dieses kühnen Plans verstehen zu können, hilft ein Blick zurück auf die Anfänge der Liga. Deren Macher, insbesondere der frühere Footballtrainer Esume, waren unzufrieden mit der Außendarstellung des Footballs in Deutschland. Gemeinsam mit Karajica, der einst Geschäftsführer des Deutschen Sport Fernsehens (DSF) und Sport1 war, die Deutschlandgeschäfte der ProSiebenSat.1-Gruppe leitete und mittlerweile im großen Stil als Investor im Sportbereich auftritt (ihm gehören unter anderem die Fußballklubs Austria Klagenfurt und Viktoria Berlin), schuf er die Vision einer Art europaweiten Football-Superliga – die sich besser präsentiert und vermarktet als die verschiedenen nationalen Ligen und dadurch für TV-Sender, Sponsoren aber auch die vielen Fans in Deutschland und andernorts deutlich attraktiver wird.

Mit acht Teams startete die ELF im Sommer 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Nach einer Saison mit sportlichen Höhen und Tiefen und – auch bedingt durch pandemiebedingte Auflagen wie etwa die Reduzierung von Stadionkapazitäten – wirtschaftlichen Anlaufschwierigkeiten wuchs die Liga in Jahr zwei bereits auf zwölf Teams aus fünf Ländern. Vor ihrer gerade gestarteten dritten Saison expandierte die ELF weiter auf nun 17 Mannschaften aus neun Nationen, im kommenden Jahr sollen es „mindestens“ 20 sein, als Ziel geben Esume und Karajica 24 Teams aus 15 europäischen Ländern vor. Das klingt ehrgeizig und ist es auch, doch die bisherige Entwicklung verleiht ihrem Gesagten Gewicht.

Das Interesse zumindest im ELF-Kernland Deutschland ist seit der Ligagründung kontinuierlich gewachsen. Rhein Fire etwa spielte in Duisburg regelmäßig vor mehr als 10.000 Zuschauern im Stadion, am vergangenen Sonntag waren es beim Saisonauftakt gegen Frankfurt Galaxy beinahe 13.000, der Marktanteil beim übertragenden Sender ProSieben Maxx lag bei 3,2 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen, das ist in etwa 50 Prozent mehr als der Sender im Durchschnitt erreicht.

In der Spitze schauten 330.000 Menschen am TV zu, hinzu kamen noch einige Tausend über verschiedene Streamingangebote wie den ligaeigenen „Game Pass“, mit dem sich alle ELF-Spiele über die eigene Digitalplattform verfolgen lassen, und 1,5 Millionen Interaktionen auf Social-Media-Kanälen. „Das sind wirklich gute Zahlen, wenn man bedenkt, wie jung wir als Liga noch sind“, sagt Karajica. Die ELF beschäftigt mittlerweile mehr als 30 Personen fest, während der Saisonhochphasen kommen einige Hundert Honorarkräfte dazu. American Football ist in Deutschland aus der Nische getreten – doch die Macher der ELF wollen mehr.

Nun also das Volksparkstadion, das bestens in diese Strategie des „immer größer, immer weiter“ passt, als Heimspielstätte eines ELF-Teams. Einmalig erstmal, doch weitere Termine in den großen Fußballstadien, auch in anderen Städten, könnten laut Karajica folgen. „Wenn man etwas erreichen will, muss man ein Zeichen setzen“, nennt der 52-Jährige das.

Und das Vorhaben kommt an: Mehr als 25.000 Tickets sind für die Partie zwischen den Hamburg Sea Devils und Rhein Fire an diesem Sonntag (16.25 Uhr bei ProSieben Maxx) bereits verkauft, Karajica rechnet mit „über 30.000 Menschen“ bei der Football-Party. Die soll, so der ELF-Gründer und heutige CEO, eine Langzeitwirkung haben auch auf die Absätze bei den restlichen Spielen in den kleineren Stadien. Und das große Ligafinale, das im September im Fußballstadion des MSV Duisburg ausgetragen wird, sei bereits jetzt schon beinahe ausverkauft, obwohl noch gar nicht feststeht, wer dann dort spielen wird.

Dass die ELF längst nicht alle Herausforderungen gemeistert hat, weiß Karajica. Die Franchise aus Istanbul etwa musste nach nur einer Saison aufgeben und zog sich vom Spielbetrieb zurück, einige andere Standorte, wo eher 1000 bis 2000 Zuschauer zu den Spielen kommen als 10.000 und mehr, leben finanziell, so ist hinter den Kulissen zu hören, eher von der Hand in den Mund. Karajica, das gibt er im Gespräch mit der F.A.Z. zu, verdient bislang kein Geld mit seinem Footballinvest. Noch nicht, wie er jedoch betont.

„Natürlich gibt es viele Themen, die wir noch verbessern können. Aber wir haben schon jetzt etwas geschafft, was andere Ligen in 60 Jahren nicht hinbekommen haben: Ein Produkt auf die Beine zu stellen, das man weltweit im Fernsehen, am Laptop oder Handy verfolgen kann. Hochklassigen Sport, der Menschen an den Bildschirmen fesselt und in den Stadien fasziniert. Dort legen wir den Grundstein dafür, dass die ELF langfristig erfolgreich ist.“ Ob das gelingt? Am Wochenende in Hamburg kann man sich davon ein Bild machen.