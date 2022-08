European League of Football : Frankfurt Galaxy bleibt nur die Hoffnung

Es war wieder ein Field Goal kurz vor dem Ende, das dem Football-Team Frankfurt Galaxy die Niederlage gegen Rhein Fire brachte. So wie am ersten Spieltag der Saison in der European League of Football (ELF), als Galaxy 26:29 verlor, durch einen Kick acht Sekunden vor Ablauf der Spielzeit. Die Bilder der jubelnden Düsseldorfer am vergangenen Sonntag ähnelten denen vom Saisonbeginn, nur war es diesmal noch knapper. Der Sekundenzeiger sprang von eins auf null, als Rene Hansen den Football aus 43 Yards (etwa 39 Meter) zwischen die Frankfurter Torpfosten trat – 23:21 für Rhein Fire.

Dass er sein Glück überhaupt erst versuchen durfte, lag an Frankfurts Trainer Thomas Kösling. Der stand bei einem Rhein-Fire-Angriff kurz zuvor plötzlich dort, wo er nicht hätte stehen dürfen: auf dem Feld. Laut Regelbuch gilt das als „unsportliches Verhalten“, weshalb die Schiedsrichter eine Strafe aussprachen und Rhein Fire zusätzliche 15 Yards in Richtung Galaxy-Endzone vorrücken durfte. Erst diese Strafe brachte den Frankfurter Gegner in Field-Goal-Reichweite und ließ Hansen wenig später zum gefeierten Mann werden.

Raiders, Rhein Fire, Thunder – oder Galaxy?

Kösling war nach dem Spiel aufgebracht ob der Entscheidung der Schiedsrichter. Nach eigener Aussage war er in der Annahme auf dem Feld, dass das Spiel noch durch eine Time-Out unterbrochen sei. „Da wird auf einmal gesagt, die Time-Out ist vorbei, man kriegt nicht Bescheid“, bemängelte der Trainer die Kommunikation der Schiedsrichter bei ProSieben Maxx. „Vielleicht ist es mein Fehler, keine Ahnung, aber es tut sehr weh.“

Nun bleiben Galaxy zwei Spiele, um das Play-off-Halbfinale doch noch irgendwie zu erreichen. Möglich bleibt dieses Szenario tatsächlich, wenngleich es äußerst unwahrscheinlich ist und auch nicht mehr alleine in den Händen der Frankfurter liegt. Die ELF-Meisterschaft wird in drei Gruppen (Conferences) mit jeweils vier Mannschaften ausgespielt. Neben den Gewinnern der drei Conferences erreicht nur das beste zweitplatzierte Team das Halbfinale. Galaxy steht bei sechs Siegen und vier Niederlagen, ebenso wie Rhein Fire und Berlin Thunder. Die beste Ausgangsposition haben allerdings die Raiders Tirol mit sieben Siegen und drei Niederlagen.

Da damit noch vier Mannschaften im Rennen sind, eröffnen sich vor den beiden letzten Spieltagen zahlreiche Szenarien. Zweierlei aber steht jetzt schon fest. Erstens: Galaxy muss das Heimspiel gegen die Raiders Tirol an diesem Sonntag (15.00 Uhr bei ProSieben Maxx) gewinnen, Punkt. Gelingt kein Sieg, enden die Play-off-Träume, dann wäre den Österreichern der zweite Platz in der Central Conference nicht mehr zu nehmen.

Zweitens: Nach der Niederlage gegen Rhein Fire hat es Galaxy nicht mehr in der eigenen Hand, ob die Play-offs erreicht werden oder nicht. Frankfurt muss darauf hoffen, dass die Mannschaft aus Düsseldorf wenigstens ein Spiel nicht gewinnt, denn der direkte Vergleich mit Rhein Fire ging verloren. Sollten beide Teams die gleiche Anzahl an Siegen haben, würde dieser jedoch über das Ausscheiden der Frankfurter entscheiden. Wahrscheinlich ist ein Ausrutscher der Düsseldorfer nicht. Sie spielen noch gegen die Cologne Centurions und Leipzig Kings, die beide erst zwei Spiele gewonnen haben und zu den schwächsten Teams der Liga gehören.

Sehr wahrscheinlich ist zudem, dass Galaxy für den Einzug in die Play-offs den direkten Vergleich mit den Raiders gewinnen muss. Will heißen: Die Frankfurter müssten am Sonntag mit einer höheren Differenz siegen, als die Raiders es im Hinspiel taten (das endete 23:17). Und was, wenn die Galaxy ebenfalls mit sechs Punkten Differenz gewänne?

Dann wäre entscheidend, welche der beiden Mannschaften im direkten Vergleich mehr Punkte auswärts erzielt hat. Bei all diesen Gedankenspielen muss jedoch auch das Abschneiden der Berliner berücksichtigt werden, die sich mit zwei deutlichen Siegen und entsprechenden Resultaten ihrer Rivalen auch noch in die Play-off-Ränge schieben könnten.