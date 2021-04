Paarlauf-Olympiasieger : Kein Remake der Jahrhundertkür

Die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot beenden ihre Karriere. Das teilte die 37 Jahre alte gebürtige Ukrainerin am Freitagabend in den sozialen Netzwerken mit. Savchenko hatte zusammen mit Massot 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Paarlauf gewonnen und mit ihrer „Jahrhundertkür“ begeistert.

„Bruno und ich haben beschlossen, nicht in den Wettkampf zurückzukehren“, schrieb Savchenko, die zuletzt noch über ein mögliches Comeback bei den Winterspielen 2022 in Peking gesprochen hatte. Sie sprach von einer „extrem schwierigen Entscheidung“ und kämpfe immer noch mit sich selbst. „Ich liebe wirklich das Adrenalin von Wettkämpfen, mich selbst über das Limit zu pushen und das tägliche Training. Ich hatte gehofft, unsere Karriere fortsetzen zu können, aber leider fehlen einige Teile des Teams!“, schrieb sie.

Noch im März erklärte die sechsmalige Weltmeisterin fast schon verzweifelt: „Allein laufen kann ich ja nicht, und mit einem anderen Partner wäre es Quatsch.“ Ein etwaiger Massot-Ersatz hätte im Hinblick auf Peking nicht nur auf dessen Level laufen, sondern auch einen deutschen Pass besitzen müssen.

Der Entschluss hatte sich spätestens am Donnerstag vergangener Woche abgezeichnet. Der 32-jährige Massot kündigte an, mit seiner Familie aus der Schweiz in seine Geburtsstadt Caen in der Normandie zurückzukehren. Dort soll er für den französischen Eislaufverband als Coach ein Paarlauf-Trainingszentrum aufbauen.

Sportlicher Höhepunkt des Paares war der Triumph bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, Glanzpunkt war ihre Kür mit der Weltrekordpunktzahl 159,31. Im Monat danach gewannen Savchenko/Massot auch bei der WM in Mailand Gold.

Aljona Savchenko bescherte der Deutschen Eislauf-Union zunächst von 2006 an mit Robin Szolkowy und seit 2014 mit Massot insgesamt 23 Medaillen bei Olympia, WM und EM, darunter elf aus Gold. Aktuell habe auch die Coronavirus-Pandemie „alles noch ein bisschen härter gemacht“, schrieb Savchenko.