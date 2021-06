Eishockey-WM : Das dicke Ende für die Russen

Aktualisiert am

Unerwartete Niederlage nach überzeugender Vorrunde: die Russen sind raus bei der Eishockey-WM Bild: AP

In der Vorrunde brillieren nutzt nichts, wenn man im K.o.-Duell den Kopf einzieht. Das Team der Russen scheitert bei der Eishockey-WM ausgerechnet an den vorher so welk erscheinenden Ahornblättern aus Kanada.