Der Frühling hat dieses Jahr rund um Tampere auf sich warten lassen. Vergangene Woche lagen die Temperaturen in der ehemaligen Industriestadt teilweise nahe dem Gefrierpunkt, da gab es sogar noch mal Schneeregen. Erst jetzt bekommt man einen Eindruck davon, warum die Finnen seit Generationen zur Erholung in die Region kommen. Die Tage werden immer länger, die Seen blau, die Wälder langsam grün, die Vögel zwitschern – wie ein Neustart wirkt das alles bei bis zu 20 Grad Celsius.

Und das passt irgendwie zur Lage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die am Mittwoch in Tampere gelandet ist und dort an diesem Freitag in die 86. Weltmeisterschaft startet. Nun war die Laune bei Deutschlands wichtigstem Eishockey-Team zwar nicht wirklich unterkühlt, aber nach zahlreichen Absagen und mageren Testspielergebnissen konnte es einen Stimmungsaufheller gebrauchen. Und als der dann kam, konnten die Worte kaum groß genug sein: „Das war natürlich die News für uns überhaupt“, sagte Kapitän Moritz Müller. Auch Stürmer Dominik Kahun sprach von einer „unglaublichen Nachricht für uns“.

Worum es ging: Moritz Seider war doch noch zum Team gestoßen. Ursprünglich gehörte der 22-Jährige von den Detroit Red Wings zu den mehr als einem Dutzend Profis, die dem neuen Bundestrainer Harold Kreis für die WM abgesagt hatten. Wie so viele andere sei der Ausnahmeverteidiger nach der langen Vereinssaison angeschlagen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) Mitte April mit. Doch Anfang dieser Woche dann die Kehrtwende, Seider habe dem Verband „signalisiert, dass er seine Blessuren rechtzeitig vollständig auskuriert hat und sich zu einhundert Prozent bereit fühlt, mit zur WM zu fahren“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Ob Seider gleich zum Auftakt an diesem Freitag (19.20 Uhr bei Magentasport und Sport1) gegen Schweden auf dem Eis stehen wird, ist zwar noch unklar. Aber allein seine Anwesenheit hat die Seen noch ein bisschen blauer und die Wälder noch ein bisschen grüner werden lassen. „Er gehört mittlerweile zu den besten Verteidigern der Welt. Alle Jungs freuen sich, wenn er da ist“, sagte Kahun. Selbst der selten zu Superlativen neigende Kreis nannte den spielerisch wie körperlich herausragenden Abwehrmann „Weltklasse“.

Seider gewinnt Trophäe um Trophäe

Das ist keinesfalls übertrieben. Schon bei der WM 2021 wurde der damals 20-Jährige zum besten Verteidiger des Turniers gewählt. Längst nicht die einzige individuelle Auszeichnung seiner noch jungen Karriere: Ob in der deutschen DEL, in der schwedischen SHL oder in nordamerikanischen Eliteliga NHL – Seider gewinnt Trophäe um Trophäe.

Was sich bald auch finanziell niederschlagen dürfte. In den kommenden Monaten wird er in Detroit einen neuen Vertrag über Dutzende Millionen Dollar unterschreiben, Seider wird dann einer der bestbezahlten Verteidiger der Welt sein. Umso bemerkenswerter ist es, dass er vorher zu einer WM kommt, andere verzichten dann darauf, um keine Verletzung zu riskieren. „Du weißt, was demnächst für ihn ansteht in Detroit. Trotzdem zu sagen ,ich mache das‘ – das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen“, sagte Müller.

Seider selbst gibt sich gewohnt locker. „Das sollte eine sehr coole WM werden“, sagte der 22-Jährige, der ja nicht der einzige Abwehrspieler aus Nordamerika ist, der das deutsche Team kurz vor dem Turnierstart verstärkt. Auch Kai Wissmann und Leon Gawanke aus der Entwicklungsliga AHL sind in Finnland dabei. Plötzlich ist aus der Problemzone des deutschen Teams ihr Prunkstück geworden.

Anders sieht es im Sturm aus, nach den jüngsten Ausfällen der Münchener Meisterspieler Yasin Ehliz und Andreas Eder sind von den zehn besten deutschen DEL-Torjägern nur zwei dabei. Was aber nicht nur an Verletzungen liegt, auf manche verzichtete Kreis auch selbst. Hinzu kommen fehlende Auslandsprofis wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Lukas Reichel, Marc Michaelis, Tobias Rieder oder Tom Kühnhackl.

Sorgen, dass sein Team deswegen zu wenige Tore schießen könne, hat Kreis allerdings nicht. Womit er sich hingegen sehr wohl beschäftigt hat: mit dem harten Auftaktprogramm. In den ersten vier Turniertagen geht es gegen alle Topteams aus der Gruppe A: Finnland, Schweden und die Vereinigten Staaten. Also habe er extra einen Mentaltrainer dabei, sagte Kreis der Deutschen Presse-Agentur. „Da geht es natürlich auch darum, wie wir damit umgehen, wenn wir nach drei Spielen noch keinen Punkt haben.“

Das kann durchaus passieren. Und dann wäre das Team gehörig unter Druck, die restlichen vier Gruppenspiele gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich zu gewinnen. Sonst wird es nichts mit dem Viertelfinale und der Olympiaqualifikation. Und die sollen es schon sein. Zum Urlaubmachen ist niemand nach Tampere gekommen. So schön der Frühling hier auch sein mag.