Deutschland bei Eishockey-WM : Peterka will zeigen, was er wirklich kann

Wenn es um Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis geht, ist ein Wort nie weit: Gentleman. Kreis ist höflich, zugewandt, hat Wortwitz. Nur eines sollte man daraus nicht ableiten: Dass dieser Harold Kreis vor harten Entscheidungen zurückschreckt. Geht dem 64-Jährigen etwas gegen den Strich, kann das schnell gehen. So geschehen dieser Tage bei der Weltmeisterschaft im finnischen Tampere.

Die deutsche Mannschaft spielte gegen Österreich, und obwohl sie 4:2 gewann, gefiel Kreis das alles weniger, besonders der Auftritt von John-Jason, genannt JJ, Peterka. Im letzten Drittel hatte er weniger als zwei Minuten Eiszeit, wann immer die erste Sturmreihe über die Bande sprang, Peterka musste sitzen bleiben und zuschauen. Hinterher kritisierte Kreis seine komplette Paradereihe, sie habe nicht „unser Spiel“ ge­spielt. Soll heißen: zu kompliziert, zu viel für die Galerie. Das mag kein Trainer.

Zurück aufs Eis

Am Sonntag dann durfte Peterka wieder aufs Eis. Deutschland spielte gegen Ungarn und gewann abermals, diesmal 7:2. Und das lag auch an Peterka. Ein Tor erzielte der gebürtige Münchener selbst, bereitete drei weitere vor. „Ich war da schon mehr motiviert, heute zu zeigen, was ich wirklich kann“, sagte der 21-Jährige später, der mit sieben Torbeteiligungen nun Deutschlands Topscorer bei dieser WM ist.

Pünktlich zur entscheidenden Phase des Turniers ist er also in Form. An diesem Dienstag (11.20 Uhr bei Sport 1 und Magentasport) steht das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich an, und läuft alles glatt, geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinale gegen die bislang überragenden Schweizer weiter.

Da braucht das deutsche Team einen Peterka in Bestform. Denn der Flügelstürmer gehört einer seltenen Spezies im Kader an: Er verdient sein Geld in der National Hockey League (NHL), der stärksten Eishockeyliga der Welt. Diese Saison sogar erstmals in Vollzeit: 77 Spiele machte Peterka für die Buffalo Sabres, erzielte zwölf Tore und bereitete 20 weitere vor.

Von so einem Mann erwartet Kreis eben mehr als von anderen. Und wenn der das dann nicht zeigt, gibt es Konsequenzen. Konsequenzen, die ihre Wirkung nicht verfehlten. „JJ war sicher angefressen“, wusste Nico Sturm. „Heute hat er gezeigt: Wenn er die richtigen Entscheidungen trifft, ist er unser bester Stürmer.“