Briten bei Eishockey-WM : Gekommen, um zu bleiben

Haben überraschend viel Grund zum feiern: Großbritanniens Eishockey-Spieler Bild: AP

Lange Jahre spielte sie in der B- oder C-Gruppe. Doch bei der Eishockey-WM in Riga erlebt die Auswahl Großbritanniens „phantastische“ Momente in der Elite – dank Torjäger Kirk.