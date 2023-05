Aktualisiert am

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im finnischen Tampere versuchen sie es wieder mal mit allerlei Mitmachaktionen auf dem Videowürfel. Unterbrechungen gibt es ja genug während der Spiele, und in denen muss das Publikum bei Laune gehalten werden. Also wird es ständig zu irgendetwas aufgefordert: Klatschen, Singen, Trommeln, Luftgitarrespielen.

Es gibt sogar die „Referee Dance Cam“, bei der man eine, nun ja, Choreographie nachtanzen muss, die aus den Handzeichen der Schiedsrichter besteht. Und selbstredend springt auch wieder ein hyperaktives Maskottchen durch die Zuschauerreihen und versucht, die Menge anzuheizen. Aber als am Freitagabend das erste Turnierspiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden anstand, wollte der Funke noch nicht überspringen. Laut wurde es selten unter den offiziell knapp 9000 Eishockeyfans in der Halle.

Kein Klassenunterschied

Das mag aber auch daran gelegen haben, dass für Eishockey ungewöhnlich wenig Tore fielen. Am Ende war es nur eins, und die Verteilung gefiel den meisten Fans weniger. Das waren nämlich Finnen, und die freuen sich ja in der Regel wenig über schwedische Siege.

So einen gab es aber. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) verlor 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), was das Geschehen auf dem Eis recht treffend abbildete. Das war kein Klassenunterschied, wie das in früheren Jahren schon mal gegen Schweden vorgekommen war. Aber das eine Tor, das waren die Skandinavier eben schon besser.

„Wir werden uns sicher nicht verstecken“, hatte Bundestrainer Harold Kreis am Abend zuvor angekündigt. So kam es dann auch. Aber etwas anderes hatte auch niemand erwartet. Die Frage war eher: Wer soll die Tore schießen? Kreis hatte ja viele der besten Torjäger aus der heimischen Liga zu Hause gelassen, und noch mehr gehobenes Personal hatte von sich aus abgesagt, auch das aus dem Ausland. Aber was sollen erst die Schweden sagen mit ihren 113 NHL-Spielern? Gerade mal acht von denen sind nun bei der WM, aber Medaillenkandidat ist der elfmalige Weltmeister ja immer.

„Absolute Bretter“

Weil der sich zuletzt aber hin und wieder zum Auftakt schwertat, witterte Moritz Seider eine Chance: „Vielleicht können wir davon profitieren“, sagte der deutsche Abwehrchef, der sich aber natürlich bewusst ist, dass es schon dankbarere Spielpläne gab als den diesjährigen: Die ersten drei Aufgaben Schweden, Finnland und Vereinigten Staaten haben es in sich, „absolute Bretter“ seien das, sagte Seider. Da kann es auch mal schnell drei Niederlagen geben.

Die erste gab es nun, aber viel Zeit zum Hadern bleibt nicht, weiter geht es direkt an diesem Samstagabend (19.20 Uhr live bei Sport1 und MagentaSport) gegen die Finnen, die ihren Auftakt ebenfalls verloren, 1:4 gegen die jungen Amerikaner. So hieß es am Freitagabend für Deutsche wie Finnen: abhaken und weitermachen. Das hatte Kapitän Moritz Müller schon vor dem ersten Bully gefordert. Wichtig sei nicht nur das Spiel, sondern auch, wie man danach mit den Erkenntnissen umgehe.

Die Erkenntnisse: Vom Tempo her kann die deutsche Mannschaft auch mit Topteams mithalten. Sie steht defensiv strukturiert, drängt die Gegner meist nach außen und lässt kaum Großchancen zu. Die Schweden hatte ihre erste richtige, da war das Auftaktdrittel schon fast vorbei. Nach 20 Minuten hatten die Deutschen nur vier Schüsse zugelassen. Erst im zweiten Drittel, als das Spiel körperlicher wurde, musste Torhüter Mathias Niederberger häufiger eingreifen – und er tat das zur allgemeinen Zufriedenheit. Geschlagen war er erst Anfang des Schlussabschnitts in Unterzahl; der Treffer von Oscar Lindberg war abgefälscht.

Eine andere Erkenntnis dürfte dagegen für weniger gute Laune sorgen. Denn es war das zu sehen, was viele erwartet hatten: Die DEB-Auswahl war gegen die Schweden offensiv zu harmlos. Zwar erspielte sie sich durchaus Chancen, gerade in der Anfangsphase war sie sogar die bessere Mannschaft, aber sie traf das Tor eben nicht. Ob JJ Peterka, Dominik Kahun oder Justin Schütz – keiner brachte den Puck im Tor unter.

Auch während der vier Überzahlgelegenheiten lief die Scheibe zwar schnell hin und her, aber sie flog halt zu selten in Richtung des schwedischen Tores. Und wenn, war da niemand, der Torhüter Lars Johansson die Sicht nahm. Am Ende hatten die Deutschen nur 19 Mal aufs Tor geschossen. Zu wenig.