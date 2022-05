WM-Aus für Eishockey-Team : „Einfach nur enttäuschend“

Moritz Seider hat sich in seinem ersten NHL-Jahr nicht nur auf dem Eis enorm weiterentwickelt, er hat auch bereits die nordamerikanische Art verinnerlicht, Sachen auf den Punkt zu bringen. „Wir waren einfach nicht gut genug“, sagte der Verteidiger nach dem 1:4 der deutschen Mannschaft im WM-Viertelfinale gegen Tschechien. Und sah damit auch einen Schatten über dem Gesamtergebnis dieser zwei Wochen in Helsinki: „Die Frustration überwiegt, da brauchen wir nicht drumherumreden.“

Zwar habe die Mannschaft „sehr, sehr ordentliches Eishockey gespielt“, doch auch er hatte sich nach der historisch guten Vorrunde mit 16 Punkten aus sieben Spielen mehr erhofft. Bis eine unschöne Mischung aus verschlafenem Start, schwachem Unterzahlspiel und Pech im Abschluss das Turnier schnell enden ließ. Gleich dreimal trafen die Deutschen am Donnerstag Pfosten oder Latte, „mit ein bisschen Glück könnte ich jetzt mit einem Lachen vor euch stehen“, sagte Seiders Abwehr-Kollege Leon Gawanke, doch so sei es „einfach nur enttäuschend“.

Auch Bundestrainer Toni Söderholm wirkte angefasst. Nun war das Turnier grundsätzlich die passende Antwort auf die Olympia-Enttäuschung im Februar. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Gruppe günstig war wie wohl noch nie. Durch den Ausschluss der Russen kannte die nur ein Topteam, der DEB-Auswahl reichten Siege über Frankreich, Italien, Kasachstan, Dänemark und die Slowakei, um Zweiter zu werden. Wobei nur die gegen Dänemark und Slowakei als 50:50-Spiele anzusehen sind, der Rest sind Pflichtsiege.

Gegen die prominenteren Teams gab es hingegen Niederlagen: Kanada, Schweiz – wenn auch nur nach Penaltyschießen – und Tschechien. Gerade die im Viertelfinale schmerzte Söderholm, wie schon bei der WM 2019 schien sein Team etwas liegengelassen zu haben. „Man hatte das Gefühl, dass unsere Mannschaft jetzt auf dem richtigen Weg war“, sagte der Trainer, der mit Blick auf die körperlich wie mental schwierige Vereinssaison zuvor dennoch „wirklich stolz“ war, „was die Jungs geleistet haben“.

Das ewige Thema Nachwuchs

Ein anderer warf gar mit Superlativen um sich: DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger. Ein „sensationelles Turnier“ sei das gewesen, jeder Einzelne habe eine „herausragende Leistung“ gezeigt. Was etwas zu viel des Guten war. Aber Niederberger dachte gar nicht daran, ein Haar in der WM-Suppe zu suchen, auch die Zukunft sieht er rosig. Man müsse nur „den Weg weitergehen“, in Sachen Nachwuchsförderung sei der DEB „komplett auf dem richtigen Weg“. Was man mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse der U-Nationalmannschaften anders sehen kann.

Auch Söderholm ist skeptisch. Lust an einer Grundsatzdebatte verspürte er so kurz nach der Niederlage nicht, aber natürlich weiß auch er, dass die Deutschen davon abhängig sind, dass ihre Toptalente dabei sind. Spieler wie Moritz Seider, Tim Stützle, Lukas Reichel, Leon Gawanke, JJ Peterka. Alle Anfang 20, alle in Nordamerika beschäftigt. Bis auf Peterka waren sie in Helsinki dabei, weil ihre Klubs nicht lange in den Play-offs spielten.

Irgendwann könnte das anders sein, wie bei Superstar Leon Draisaitl, der Anfangs seiner Karriere auch immer kam, nun aber im Halbfinale der NHL steht. Das könnte künftig auch für andere Deutsche in Übersee gelten. „Klar, es werden Jahre kommen, wenn nicht alle da sind“, sagte Söderholm und nahm die Vereine in die Pflicht, für die nötige Breite zu sorgen: „Es sollte nicht so sein, dass die Nationalmannschaft zeigt, welche deutschen Spieler Eishockey spielen können.“

Da war es wieder, das ewige Thema Nachwuchs. Und warum der in der Liga zu wenig Eiszeit bekommt. Was die DEL ja selbst erkannt und ihre Klubs zum Einsatz junger Spieler gezwungen hat: „Wenn ich in Skandinavien sage, dass wir eine künstliche U-23-Regel haben, dann glauben die, dass wir nicht ganz dicht sind“, sagte Söderholm, man brauche dafür keine Regel, sondern den „Willen“.

Nun kannte dieses Turnier sehr wohl neue Spieler, neun WM-Debütanten waren in Finnland dabei. Und gerade Jüngere wie Samuel Soramies (23) oder Alexander Ehl (22) überzeugten. Umso mehr konnte sich das insgesamt sehen lassen. Und dass eine deutsche Mannschaft unzufrieden ist, wenn sie im Viertelfinale gegen Tschechien verliert, ist auch noch nicht so lange Standard. Ob das DEB-Team – wie vor Jahren ausgerufen – von 2026 an wirklich dauerhaft um Medaillen spielen kann, darf allerdings bezweifelt werden. Viel Zeit ist nicht mehr.