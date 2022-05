Niederlage gegen Tschechien : WM-Aus für deutsches Eishockey-Team

Marcel Noebels jubelte schon. Aber nein, auch der war nicht drin, der Puck war an der Latte gelandet. Was Noebels nicht wahrhaben wollte, also riss er die Arme hoch, aber auch das konnte die Schiedsrichter nicht umstimmen im zweiten Drittel dieses WM-Viertelfinals in Helsinki.

Ein großer Tag für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sollte das werden. Der Einzug unter die letzten vier einer Weltmeisterschaft, wie das bereits im Vorjahr gelungen war. Doch damit wurde es nichts – weil die keineswegs überragenden Tschechen eins perfekt beherrschten: ihr Überzahlspiel.

Gleich dreimal trafen sie mit einem Mann mehr auf dem Eis, das reichte für einen 4:1-Sieg. Anstatt weiter zum Finalwochenende nach Tampere zu fahren, fliegen die Deutschen am Freitag nach Hause.

Tschechien mit NHL-Torjäger

Damit stand am Ende das, was schon vor drei Jahren bei der WM in der Slowakei galt: historisch gute Vorrunde, große Ambitionen zum Start in die K.-o.-Phase, Aus gegen Tschechien. Damals hieß es 1:5, ein Spiel, das Bundestrainer Söder­holm danach lange nicht losließ, beschlich ihn doch das Gefühl, dass da mehr drin gewesen wäre.

Nun also die Chance zur Korrektur, und Söderholm sah sein Team einen Schritt weiter als damals, es habe nun „mehr Geduld“. Was nicht der einzige Grund war, dass sich die Deutschen keineswegs als Außenseiter sahen, das lag auch am Gegner. Natürlich gehören die Tschechen zu den großen sechs des Welteishockeys, aber mit Kanada, Finnland, Russland, Schweden und den Vereinigten Staaten sind sie längst nicht mehr auf Augenhöhe.

Vor allem, was die Breite angeht, auf die es während einer WM immer besonders ankommt, weil nicht alle Stars verfügbar sind. Umso glücklicher waren sie, dass NHL-Torjäger David Pastrnak nach dem Play-off-Aus mit Boston nachreiste.

Ideenloses DEB-Team

Ihn gelte es aufzuhalten, hieß es vorher. Was nicht mal zweieinhalb Minuten gelang, dann schoss Pastrnak in Überzahl zum 1:0 ein. Sieben Minuten später hieß es: zweite Überzahl, zweites Tor. Und was für eins: Nach drei direkten Pässen landete die Scheibe bei Roman Cervenka, der die schönste Kombination des Tages mit dem 2:0 abschloss. Und die Deutschen?

Wirkten ideenlos, hatten bis dahin noch nicht einmal aufs Tor geschossen, weil so gut wie nichts klappen wollte. Hier versprang ein Puck, dort kam ein Pass zu ungenau, hier wählte jemand den falschen Laufweg, dort verlor ein anderer einen Zweikampf. Es dauerte zehn Minuten bis zur ersten Chance. Danach wurde es zwar etwas besser, Lukas Reichel traf sogar den Pfosten, doch am Spielstand änderte sich zur ersten Pause nichts mehr.

Tschechen finnisch-kompakt

Der zweite Abschnitt kannte dieselben Zutaten: schwacher Start, Gegentor in Unterzahl, Pech mit einem Eisentreffer, wenige Chancen. Was vor allem an Söderholms altem Trainer Kari Jalonen lag. Seit dem Frühjahr coacht der die Tschechen, seitdem ist nicht mehr viel von ihrer alten Eleganz zu sehen, stattdessen treten sie finnisch-kompakt auf.

Das ist selten spektakulär, aber liefert Ergebnisse. Gegen die Deutschen reichten den Tschechen ihre drei Überzahltore, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Bei fünf gegen fünf passierte wenig. Auch das einzige deutsche Tor fiel im dritten Drittel in Überzahl, weil Söderholm Torwart Philipp Grubauer zugunsten eines sechsten Feldspielers rausnahm.

Moritz Seider traf zum 1:3, danach Reichel noch mal die Latte. Nein, das war nicht der Tag der DEB-Auswahl. Als Grubauer abermals runterging, trafen die Tschechen noch ins leere Tor, kurze Zeit später war die Eishockey-WM 2022 für die Deutschen vorbei.