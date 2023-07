Aktualisiert am

Bleibt nun doch in Berlin: Marcel Noebels Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wann immer es für die deutsche Eishockeynationalmannschaft zuletzt etwas zu feiern gab, Marcel Noebels war mittendrin. Olympiasilber 2018 in Südkorea, der Einzug ins WM-Halb­finale 2021 in Lettland, im vergangenen Mai Platz zwei bei der WM in Finnland – alles nur möglich, weil der spielstarke Außenstürmer entscheidende Tore und Vorlagen beisteuerte.

Auch im Vereinstrikot ist der 31-Jährige einer, der den Unterschied ausmachen kann. Noebels gewann zwei deutsche Meisterschaften mit den Eisbären Berlin, wurde selbst je zweimal zum „Spieler des Jahres“ und zum „Stürmer des Jahres“ in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt. Es ist keine Übertreibung, den Mann aus Tönisvorst am Niederrhein als eine der prägenden Figuren der vergangenen Jahre zu bezeichnen. Was das Interesse von zahlungskräftigen Klubs aus dem Ausland weckte.