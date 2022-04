Umstrittener Mannheim-Trainer : Kill Bill ist zurück

Alles, was bisher geschehen ist, zählt von nun an nicht mehr. Wenn die Play-off-Zeit anfängt, so hat es Jason Young, der Meisterspieler der Frankfurt Lions, einmal zugespitzt formuliert, beginnt „ein anderes Leben“.

Nie im Laufe der monatelangen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (2021) ist die Chance größer, in kurzer Zeit bleibenden Eindruck zu hinterlassen, wie in den wenigen Wochen rund um Ostern, wenn der Kampf um den Titel mit den K.-o.-Duellen in seine entscheidende Phase eintritt. Genau auf diesen Perspektivwechsel zielten auch die Adler Mannheim mit ihrer jüngsten Personalentscheidung ab.

Nicht wieder zum Gespött werden

Young spielte einst auch für den Traditionsverein aus der Kurpfalz und wurde mit ihm ebenfalls als Champion gefeiert. Kurz nachdem der Kanadier Ende der 1990er-Jahre die Mannschaft Richtung Köln verließ, heuerte sein Landsmann Bill Stewart als Coach bei den Adlern an. Der Kontakt zwischen beiden Seiten riss nach dem ersten gemeinsamen DEL-Triumph 2001 nie ab.

Anfang vergangener Woche übernahm der Mann aus Toronto, an dessen stechenden Blick und knallharte Wortwahl sich viele Spieler nun rasch werden gewöhnen müssen, abermals die Verantwortung hinter der Mannheimer Bande. Er soll auf den letzten Drücker eine Trendwende einleiten und dafür sorgen, dass sich die Adler, die dank eines Sponsorenpools über finanzielle Mittel verfügen, für die sie die Konkurrenz beneidet, nicht wieder zum Gespött der Fans machen.

Fehlstart gegen die Pinguine

Stewart sprang zum zweiten Mal als Interimstrainer ein. Und fürs Erste lief nicht alles nach Plan. Zum Hauptrundenfinale gegen die als Absteiger feststehenden Krefelder Pinguine gab es eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung. Die Adler fanden sich am Sonntag, als die DEL ihr Zwischenfazit vor dem Beginn der heißen Phase zog, auf dem fünften Tabellenplatz wieder.

Nun bekommen sie es beim Kampf ums große Ganze zunächst mit den Straubing Tigers zu tun, die Stewart 2017 auch schon betreute. Seitdem arbeitete er in vielen Funktionen für die Adler, zuletzt als Scout. Den Schritt, in die Sportliche Leitung des Teams einzugreifen, nannte Daniel Hopp „schwierig, aber unausweichlich“. Die Entwicklung in den vergangenen Wochen sei „besorgniserregend bis dramatisch“ verlaufen, sagte der Geschäftsführer der Adler.

Dafür wurde Pavel Gross zur Rechenschaft gezogen. Mit dem gebürtigen Tschechen hatte Hopp wiederholt Meinungsverschiedenheiten auszutragen, vor allem weil sich Gross kritisch zur Corona-Politik äußerte. Es war ein offenes Geheimnis in der Szene, dass der pedantische Eishockey-Nerd bei seinen Spielern längst jeden Rückhalt verloren hatte. „Es ist spät, aber wir haben uns entschieden, zu reagieren“, begründete Hopp die Trennung. Und er fügte an: „Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, geht eine andere auf.“

„Die Jungs brennen“

Und durch diese schritt Stewart am Montag in die Adler-Kabine. „Die Stimmung war elektrisierend. Jeder saß gespannt auf den vorderen Zentimetern seines Platzes“, beschrieb der Rückkehrer seinen Eindruck vom Wiedersehen. „Sicher muss man in dieser Situation aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Aber die Jungs brennen alle, sind in guter Form.“ Die Mannschaft sei „physisch absolut fit, es geht mehr um die Psyche“, sagte der 64 Jahre alte Coach, den seine Befürworter und Kritiker wechselweise gerne „Kill Bill“ oder „Psycho Bill“ nennen.

Stewarts Skandal-Akte ist mindestens genauso dick wie die Mappe, in der seine Erfolge aufgelistet sind: So lieferte er sich vor 20 Jahren mit Gross, als der noch in Wolfsburg beschäftigt war, wegen Meinungsverschiedenheiten eine Prügelei, bei der beide Gesichtsverletzungen davontrugen. Kurz darauf gaukelte Stewart im ausschlaggebenden Match eine Ohnmacht vor, damit Adler-Angreifer Jan Alston seine neuen Kufen schleifen lassen konnte; die Schauspieleinlage zahlte sich aus – mit Unterstützung des Stürmers setzten sich die Mannheimer durch.

Als Angestellter der Barrie Colts in seiner Heimat Ontario versuchte Stewart zudem, einen ukrainischen Spieler ohne gültige Papiere im Kofferraum nach Amerika zu schmuggeln: Er wurde erwischt und durfte sechs Jahre nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Stewart weiß, dass sein Ruf durch frühere Eskapaden gelitten hat, doch er bat um Milde in der Beurteilung. Er wolle, sagte er schon, als er den Chef-Job in Straubing antrat, „danach bewertet werden, wer und wie ich aktuell bin“.

„Bill ist 100 Prozent Energie“

Sein Vertrauensverhältnis zu den Mannheimer Bossen ist über die Jahre gewachsen. „Ich kann verstehen, dass die getroffenen Entscheidungen zu Diskussionen einladen“, sagte Hopp. Aber bei aller „berechtigten Kritik“ sei er überzeugt, dass die „nötige Qualität“ auf dem Eis vorhanden sei, um die Adler „weit zu tragen“.

Manager Jan-Axel Alavaara klang ähnlich: „Bill ist 100 Prozent Energie.“ Ob sie zur Leistungsexplosion oder zum Kurzschluss im Mannheimer Eishockey-System führt, gehört mit zu den spannendsten Fragen, auf die es in den Play-offs vom 10. April an Antworten geben wird.