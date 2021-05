Eishockey-Profi Moritz Seider : Das Kraftwerk der Formation

Im Eishockey gibt es ein Ritual, das veranschaulicht, dass bei aller Härte, mit der sich die Protagonisten im Kampf um den Puck beharken, doch auch eine große Portion Fairness im Spiel ist. Sobald die Schlusssirene bei Weltmeisterschaften ertönt ist, dauert es nicht mehr lange und alle Beteiligten stellen sich jeweils an einer blauen Linie auf, um gemeinsam der Nationalhymne des Siegers zu lauschen, während die Landesfahne im Hintergrund gehisst wird. So geschehen auch am Samstagabend, als die Klänge der finnischen Maamme ertönten – und sich die deutschen Verlierer in Reih und Glied aufreihten, um dem Sieger die Ehre zu erweisen.

Die vom Kölner Kapitän Moritz Müller angeführte Mannschaft hatte die Visiere hochgeschoben, und manch einer stützte sich nach sechzig intensiven Minuten erschöpft auf seinen Stock. Ihre Blicke sprachen Bände: Die Enttäuschung, leer ausgegangen zu sein, überwog bei Weitem den Stolz, einer der am höchsten gehandelten Mannschaften bei diesem Turnier in Lettland über weite Strecke Paroli geboten zu haben.

Am prägnantesten formulierte es Korbinian Holzer, der unmittelbar nach dem anstrengenden Fight einräumte, dass „der Frust“ groß ist. Über ein 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) gegen den aktuellen Weltmeister „freut sich keiner“, sagte der 33 Jahre alte Verteidiger, der mit seinem Ausgleichstreffer in der 28. Minute zwischenzeitlich die Hoffnung befeuert hatte, dass es zu einem Ergebnis kommen würde, das die Chancen auf eine vorzeitige Qualifikation fürs Viertelfinale weiter gesteigert hätte. „Wir haben einen höheren Anspruch, wollten mehr“, sagte Holzer später, als sich das „Team Suomi“ durch Anton Lundells Tor (7. Minute) und Arttu Ruotsalainens Nachschlag (52.) durchgesetzt hatte.

„Ein so enges Spiel wird oft durch Kleinigkeiten entschieden. Ich muss den Jungs ein Kompliment machen, wie geduldig sie geblieben sind“, sagte der in Kauniainen unweit der Hauptstadt Helsinki aufgewachsene Bundestrainer Toni Söderholm, der keine Freude über diesen Erfolg seiner Landsleute verspürte. „Finnland hat nicht viel zugelassen, man muss mit viel Tempo und Schwung kommen, um die Defensive zu brechen, und da hat ein Tick gefehlt.“ Alle Mannschaften würden nach anderthalb Wochen mit einem vollen Terminkalender „jetzt etwas müde“, fügte er an, „dann ist es auch eine Kopfsache“. Nach dem zweiten Rückschlag in Folge wird der angestrebte Einzug in die K.-o.-Phase für die mit hohen Zielen grandios gestartete Auswahl auch zur Nervenprobe. Die gute Ausgangslage ist jedenfalls erst mal futsch.

„Es gibt kein Nachlassen von uns“

„Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein“, bilanzierte Moritz Seider, „aber alle wissen, dass wir mehr im Tank haben.“ Zwei Siege, so lautete seine Ansage, seien das Ziel in den Duellen mit den Vereinigten Staaten an diesem Montag (15.15 Uhr, live bei Sport1) und zum Abschluss der Vorrunde am Tag darauf mit Lettland, wenn in Riga wieder Fans ins Stadion dürfen. „Es gibt kein Nachlassen von uns“, sagte der 20-Jährige, der ankündigte, körperlich „ein bisschen“ unangenehmer für die Gegenseite spielen zu wollen: „Wir müssen es den anderen schwer machen, gegen uns zu verteidigen.“ Seider gilt dabei grundsätzlich als Prototyp der neuen deutschen Dynamik. Er ist das Kraftwerk der Formation, das selbst auf den millimeterdünn geschliffenen Schlittschuhkufen nichts so schnell umhaut.