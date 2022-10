NHL-Profi Phil Kessel : Der „Ironman“ auf der Eisfläche

Es war im Juli 2015, die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL war gerade in der Sommerpause, als ein Kolumnist der „Toronto Sun“ etwas in die Welt setzte, das Phil Kessel bis heute begleitet: „Der Hot-Dog-Verkäufer, der täglich an der Ecke Front- und John-Straße parkt, hat gerade seinen zuverlässigsten Kunden verloren“, war der erste Satz eines Pamphlets zum Abschied des Stürmers, der gerade von den Toronto Maple Leafs zu den Pittsburgh Penguins transferiert worden war.

David Lindenfeld Volontär.

Kessel galt damals als jemand, der noch mehr als 30 Tore pro Saison hätte schießen können, aber nicht bereit war, sich und seinen Körper in die bestmögliche Verfassung zu bringen. „Krank und müde“ sei Toronto von ihm, hieß es in der Kolumne. Der seit 1967 chronisch erfolglose Traditionsstandort jagte ihn davon – und sah zwei Jahre und zwei Meisterschaftssiege von Pittsburgh später ein Foto in den sozialen Medien mit einer Botschaft Kessels an die alte Heimat.