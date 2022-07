Sexueller Missbrauch : „Kultur des Schweigens“ im kanadischen Eishockey

Die Worte konnten kaum groß genug sein. „Historisch“, „monumental“, „bahnbrechend“. Nordamerikas Eishockey-Medien überboten sich vergangene Woche in der Kommentierung der neuen Personalentscheidungen in der Eliteliga NHL.

Hatten die San José Sharks doch in Mike Grier den ersten schwarzen Manager überhaupt verpflichtet, dazu stellten Los Angeles, New Jersey, Toronto, Washington und Chicago allesamt Frauen ein. Für Posten, die zuvor ausschließlich Männer bekleideten. In Trainerstäben oder im höheren Management. Das klang nach Zeitenwende. Die sehr weiße und sehr männliche Eishockey-Welt werde diverser, fange an, Frauen zu schätzen.