Der tschechische Weltstar Jaromir Jagr spielt auch mit 51 Jahren nach 35 Profisaisons, 24 davon in der NHL, noch erstklassig Eishockey. Warum tut er sich das an? Jagr hat eine einfache Erklärung.

Am 6. Januar 1995 sitzt einer der besten Eishockeyspieler der Welt in Gelsenkirchen und isst ein Jägerschnitzel mit Pommes und Mayo. Es ist ein Freitagabend, den viele nicht mehr so schnell vergessen werden bei den Schalker Haien. Und es ist einer, der vielleicht erklären kann, warum Jaromir Jagr auch mit 51 Jahren noch als Profi auf dem Eis steht. Gerade hat er mit seinem Heimatverein aus Kladno in der ersten tschechischen Liga den Klassenverbleib geschafft – mit fünf Toren und neun Vorlagen in 26 Spielen.

David Lindenfeld Sportredakteur Folgen Ich folge

Damals, im Winter 1995, stritten sich die Teams der nordamerikanischen Profiliga NHL und die Spielergewerkschaft mal wieder um die Gehälter der Stars. Die Profis streikten. Also fragte der damalige Zweitliga-Trainer der Schalker Haie, Peter Fiala, seinen Freund Jagr, ob der nicht kommen wolle für ein Spiel. Jagr kam, erzielte beim 20:5 schon nach wenigen Sekunden ein Tor und ließ es mit zehn Vorlagen dann etwas ruhiger angehen. Statt in einer Hotel-Suite soll er bei Fiala auf einer Liege geschlafen und eine Gage für seinen Auftritt abgelehnt haben.