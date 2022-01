Nicht mehr spielfähig : 25 Corona-Fälle bei den Iserlohn Roosters

Ein massiver Corona-Ausbruch hat die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) komplett lahmgelegt. 25 Spieler und Betreuer befinden sich nach positiven Tests in Quarantäne, derzeit stünden den Sauerländern dadurch nur noch vier spielfähige Profis zur Verfügung. Das Duell bei den Krefeld Pinguinen am Mittwoch wurde abgesagt. „Bei einer Inkubationszeit von sieben bis zehn Tagen bleibt die weitere Dynamik abzuwarten“, sagte Mannschaftsarzt Dr. Jochen Veit in einer Mitteilung von Dienstag. Derzeit wird die Variante des Virus bestimmt, die Analyse soll am Mittwoch abgeschlossen sein. Danach richtet sich die Quarantäne-Dauer.

„Es gibt natürlich einige Indizien, die darauf hindeuten, dass es sich um die Omikron-Variante handelt“, sagte der Sportliche Leiter Christian Hommel dem SID: „Aber wir sind alle keine Virologen, daher warten wir die Ergebnisse aus dem Labor ab.“ Hommel erwartet, dass „wir für die kommenden Spiele weitere Maßnahmen treffen müssen“.

Das Wichtigste: „Erfreulicherweise geht es allen Infizierten den Umständen entsprechend einigermaßen gut, wobei die Beschwerden natürlich variieren“, berichtete Veit. „Im Anschluss an die Quarantäne und nach Abklingen der Symptome werden wir die Spieler durch das „Return-to-Play-Protokoll“ der Liga an die Belastungen heranführen.“ Wann das Team wieder antreten kann, ist offen. Bereits das Spiel am vergangenen Sonntag gegen die Straubing Tigers war verlegt worden.

Auch das für Dienstagabend angesetzte Halbfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) zwischen Red Bull München und Tappara Tampere ist am späten Nachmittag kurzfristig abgesagt worden. Wie die Münchner mitteilten, seien bei ihren routinemäßigen Corona-Testungen mehrere Spieler positiv getestet worden, mindestens einer davon auf die Omikron-Variante. Das Münchner Gesundheitsreferat ordnete daher am Nachmittag eine Isolation für alle positiv getesteten Spieler sowie eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft des dreimaligen deutschen Meisters an.