Missbrauch in Kanada : Opfer wurden systematisch zum Schweigen gebracht

Der Fall einer angeblichen Gruppenvergewaltigung einer Frau durch acht junge Eishockeyspieler im Jahr 2018 hält Kanadas Öffentlichkeit in Atem. Nun kommen weitere erschütternde Details ans Licht.

Pascale St-Onge war aufgebracht. Kanadas Sportministerin saß im Ständigen Ausschuss des Unterhauses des Parlaments in der Hauptstadt Ottawa, das Fernsehen übertrug live. St-Onge berichtete über den Fall, der die kanadische Öffentlichkeit seit Wochen in Atem hält: die angebliche Gruppenvergewaltigung einer Frau durch acht junge Eishockeyspieler im Sommer 2018.

Und den Umgang des kanadischen Eishockey-Verbands damit. St-Onge wechselte hin und her zwischen Französisch und Englisch, zwischen reiner Beschreibung, scharfen Fragen und persönlichen Emotionen. Bis sie sich direkt an die Spitze des Eishockey-Verbands wandte: „Hockey Canada, das ganze Land schaut zu!“ Das tut es seit Ende Mai, seit der TV-Sender TSN enthüllte, dass sich Kanadas wichtigste Sport-Organisation mit einer jungen Frau stillschweigend auf einen Vergleich einigte. Die Frau hatte wegen sexuellen Missbrauchs am Rande eines Golfturniers von Hockey Canada vier Jahre zuvor geklagt.