Schluss mit leiser Diplomatie : Deutschlands Eishockey in Not

Es könnte eine aufregende Saison werden in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Eine mit großen Namen. Weil die nordamerikanische Eliteliga NHL gerade erst ihren Meister für 2020 ermittelt, verschiebt sich ihre nächste Saison ins neue Jahr, vielleicht gar bis in den März. Weswegen mehrere Nordamerika-Profis angekündigt haben, für ein paar Monate nach Europa zu kommen, um in Form zu bleiben. In Mannheim trainieren bereits Nationalspieler wie Moritz Seider (Detroit) oder Lean Bergmann (San Jose) mit, auch Toptalent Tim Stützle wird erst mal weiter bei den Adlern spielen. Und eventuell halten sich ja auch ein paar Millionenstars aus Kanada oder den Vereinigten Staaten in der DEL fit, wie sie es während der Arbeitskämpfe in der NHL immer wieder taten.

Es gibt allerdings zwei Probleme: Den 14 DEL-Teams fehlt es seit Monaten an Einnahmen, weswegen es für die meisten schwer bis unmöglich werden dürfte, allein die Versicherungen der NHL-Stars zu bezahlen. Und es weiß ja niemand, ob die DEL überhaupt pünktlich am 13. November starten kann. Der Start der Champions League wurde kürzlich erst von Anfang Oktober auf Mitte November verschoben.