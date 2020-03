Skandal im Galoppsport : „Ein signifikantes Ausmaß an Doping“

Seit Jahren sterben in den Vereinigten Staaten Rennpferde an Herzversagen. Nun stehen 27 Angeklagte vor Gericht. Sie waren daran beteiligt, Rennpferden gezielt Dopingmittel zu verabreichen.

Als der Wallach Anfang des Jahres im Alter von acht Jahren überraschend starb, gab sich sein Trainer untröstlich. Das Tier mit dem ungewöhnlichen Namen „XY Jet“ und dem auffälligen, graumelierten Fell, das im Laufe seiner Karriere mehr als acht Millionen Dollar an Preisgeldern gewonnen hatte, sei „Teil meiner Familie“ gewesen, erklärte Jorge Navarro in einer offiziellen Stellungnahme. Die Todesursache? Plötzliches Herzversagen, was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand in der amerikanischen Galoppszene mit Misstrauen quittierte.

Das ist seit Anfang der vergangenen Woche umso stärker. Da gab die Bundesstaatsanwaltschaft in New York bekannt, dass sie gegen den aus Panama stammenden Navarro Anklage erhoben hat. Die Beweislage ist erdrückend, unter anderem weil Ermittler Telefongespräche abgehört hatten, in denen der Beschuldigte durchblicken ließ, auf welche Weise er Vollblüter in seiner Obhut fit macht: mit einer Reihe von unterschiedlichen Doping-Substanzen. Darunter mit einem Mittel zur Steigerung der Blutbildung, das bei starker Belastung das Eindicken des Bluts fördert und so zu Herzversagen führen kann.