Tod eines Kletterers : David Lama und ein Leben für die Berge

Schon mit fünf Jahren sorgte er für Aufsehen. Später stieg David Lama auf zu einem Spitzenbergsteiger, zu einem der besten der Welt. Auch deshalb klang die Nachricht von seinem Tod so unfassbar. Ein Jahr ist das nun her.

Es war im Juni 2007, Kletter-Weltcup in Zürich. Einer von vielen, die David Lama bestritten hat, und nicht mal ein besonders erfolgreicher, er wurde Achter, das Ergebnis war bald vergessen. Was blieb, war etwas anderes: der Eindruck, den er in Zürich hinterließ. David Lama war gerade mal 16 damals, ein Teenager, 1,65 Meter groß, 55 Kilo schwer. Doch er bewegte sich unter den besten Kletterern der Welt, als sei das seit Jahren sein angestammter Platz. Selbstbewusst, selbstverständlich.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

David Lama war oft der Jüngste gewesen in seinem Leben, keiner kletterte schon mit zehn eine Route im Schwierigkeitsgrad 8a, keiner war mit 15 in den Weltcup eingestiegen, keiner hatte in seiner ersten Saison einen Boulder- und einen Lead-Weltcup gewonnen. Keiner hatte überhaupt je in seinem Alter einen Weltcup gewonnen.

„Er wollte nie Zeit verlieren“

„Es hat ihn immer nach vorne getrieben, das war immer schon da“, sagt Reinhold Scherer, sein erster Trainer. Zwölf Jahre nach dem Weltcup in Zürich, bei der Trauerfeier für David Lama an einem Sommerabend hoch über Innsbruck, vor Hunderten Freunden und Begleitern, da sagte Scherer, der ihn zwölf Jahre lang trainiert hatte: „Immer musste alles so schnell gehen bei ihm, er wollte nie Zeit verlieren. So als ob er immer schon gespürt hätte, dass er sich beeilen muss.“

David Lama, Sohn eines nepalesischen Bergführers und einer Österreicherin, die sich beim Trekking in Nepal kennengelernt hatten, war fünf Jahre alt, als er zum ersten Mal Aufsehen erregte: im Klettercamp von Peter Habeler, einem der profiliertesten Alpinisten der Welt. „Man hat gleich gesehen, der Bub ist Dynamit“, sagt Habeler, der mit Reinhold Messner 1978 als Erster ohne zusätzlichen Sauerstoff auf den Mount Everest stieg. Die Bewegungskunst, die Körperbalance, die Furchtlosigkeit, all das war außergewöhnlich. „Die richtige Ausbildung aber hat er erst von Reinhold Scherer bekommen“, sagt Habeler: „Er hat ihn geformt.“

Scherer baute in Innsbruck eine hochklassige Gruppe junger Kletterer auf. „David war eigentlich noch viel zu klein, aber er ist so gut geklettert, dass wir ihn mitgenommen haben“, sagt er. Ein quirliger, aufgedrehter Kerl sei er gewesen, der „immer alles probieren wollte, was sich andere nicht getraut haben“. Körperliche Nachteile kompensierte er mit Kletterkunst, für scheinbar unüberwindliche Probleme hatte er neue Lösungswege. „Er hat immer gewusst, dass er mehr kann, als man ihm zutraut“, sagt Scherer. David Lama wurde zweimal Jugend-Europacupsieger, zweimal Jugend-Weltmeister.

Wenig später, beim Weltcup 2007 in Zürich, erklärte sein Vater Rinzi Lama Davids Selbstsicherheit mit dem Satz: „Er geht seinen eigenen Weg.“ Das tat er auch danach, auf beeindruckende Weise. Er stieg auf zum Spitzenbergsteiger, zu einem der besten der Welt. Auch deshalb war die schreckliche Nachricht, die vor einem Jahr vom Howse Peak kam, einem 3290 Meter hohen Gipfel in den kanadischen Rocky Mountains, für viele so unwirklich – die Nachricht, dass David Lama, sein österreichischer Landsmann Hansjörg Auer und der Amerikaner Jess Roskelley tödlich verunglückt waren. Es klang unfassbar. Unvorstellbar.

„Wie der Depp mit der Bohrmaschine“

Nach den Erfolgen im Wettkampfklettern hatte es David Lama nach draußen gezogen, an den Fels. Er wollte den Schritt vom Sportkletterer zum Alpinisten machen, und es wurde ein unerwartet schwieriger Schritt. Schauplatz dafür war der Cerro Torre, eine 3133 Meter hohe Granitnadel in Patagonien, ein legendärer Kletterberg. Lama hatte sich dort die erste freie Begehung der Kompressor-Route vorgenommen, doch sein erster Versuch scheiterte krachend, das Echo nach der Rückkehr 2010 war verheerend. Vor allem, weil sein Kamerateam viele der Bohrhaken, die es aus Sicherheitsgründen in die Wand getrieben hatte, dort zurückließ – an einem Berg, der durch seine Besteigungsgeschichte zum Mahnmal für übersteigerten Einsatz technischer Hilfsmittel geworden war. „Ich bin dagestanden wie der Depp mit der Bohrmaschine“, sagte Lama später. Obwohl er selbst keinen einzigen Bohrhaken gesetzt hatte.