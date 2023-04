Er trat als unkonventioneller Denker auf, als unbequemer Mahner, vor allem aber als ein wortmächtiger Anwalt des Sports und der Athleten. Eike Emrich, in seiner Jugend Diskuswerfer und Kugelstoßer, war Sportwissenschaftler, Soziologe und Volkswirt. Er wandte sich gegen die vermeintliche Planbarkeit von sportlichem Erfolg und forderte eine inhaltliche Neubestimmung des Spitzensports.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

„Welche Form von Sport wollen wir in einer offenen Gesellschaft haben? Ein junger Mensch muss nach seiner Sportkarriere sagen können: Es hat sich auch ohne Medaille gelohnt“, forderte er 2015 in der F.A.Z. und warf Verbänden und Funktionären vor, einen sekundären Wettbewerb um Medaillen zu führen, in dem sie ihre eigene Leistungsfähigkeit zu beweisen versuchen. Athleten verwendeten sie dabei als Mittel zum Zweck.

Mehr zum Thema 1/

Emrichs Argumenten war kaum zu widersprechen. Der Professor für Sportökonomie und Sportsoziologie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken war als ehemaliger Leiter des Olympiastützpunktes Saarland und Vizepräsident für Leistungssport des Deutschen Leichtathletikverbandes ein Praktiker ersten Ranges. Mit einer Arbeit über die Effektivität von Sportförderung hatte er sich habilitiert. In den vergangenen Jahren war Emrich verstummt. Am Donnerstag ist er, wie am Wochenende bekannt wurde, nach langer schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren verstorben.