Egan Bernal und der Giro-Sieg : Der Chef ist wieder auf Posten

Nach seinem Tour-Sieg 2019 fiel Egan Bernal in eine tiefe Krise. Unerklärbare Rückenprobleme plagten den Kolumbianer. Und die Last, gewinnen zu müssen. Mit dem Triumph beim Giro d‘Italia 2021 ist das alles vergessen.

Nach seinem hart erkämpften Sieg beim Giro d‘Italia sank Egan Bernal im Ziel erst einmal seiner Freundin in die Arme. In seinen müden Augen eine Mischung aus Erleichterung, Glück, Erschöpfung. Das Rosa Trikot bis nach Mailand getragen zu haben, sagte er wenig später, werde dazu beitragen, dass er Motivation und Freude an seinem Sport dauerhaft zurückgewinne. Motivation und Freude, die ihm sein Triumph bei der Tour de France 2019 im frühreifen Alter von 22 Jahren genommen hatte.

In einem solchen Alter gewinnt man nicht die Tour de France, im Prinzip ist das unmöglich. Die Tour de France gewinnen keine jungen Männer, keine Grünschnäbel auf dem Rad, die Tour de France gewinnen gestandene, über viele hunderttausend Radkilometer gestählte Männer. Bernal hatte diese eiserne Regel außer Kraft gesetzt. Er hatte gewonnen, und was dann über ihn hereinbrach, vor allem in seiner radsportverrückten Heimat Kolumbien, war mehr als das, was ein leiser junger Mann wie er verkraften kann. Er war über Nacht zum Nationalhelden geworden.