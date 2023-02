Aktualisiert am

Im dritten Versuch kann der 23-jährige Schwede in Clermont-Ferrand seinen eigenen Weltrekord auf 6,22 Meter verbessern. Seit dem 8. Februar 2020 steigert Duplantis die eigene Weltbestmarke häppchenweise.

Überflieger Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung auf 6,22 m verbessert. Der 23-jährige Schwede übersprang diese Marke am Samstag beim Hallen-Meeting im französischen Clermont-Ferrand im dritten Versuch.

Der Olympiasieger von 2021 und Weltmeister von 2022 hält den Weltrekord seit dem 8. Februar 2020, als er in Torun (Polen) 6,17 m übersprang und den Franzosen Renaud Lavillenie in der Rekordliste verdrängte. Seitdem verbesserte er diese Marke häppchenweise jeweils um einen Zentimeter.

Duplantis hatte im vergangenen Sommer in Eugene mit 6,21 m WM-Gold geholt. Stabhochsprung-Bestmarken in der Halle werden vom Weltverband WA – anders als in anderen Disziplinen – als Verbesserung des Weltrekords anerkannt.

Den Rekord weiter zu verbessern, so wie er es schon fünf Mal zuvor geschafft hat, sei das „Hauptziel“ in dieser Hallensaison, hatte der Europameister unlängst gesagt. Bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) wird Duplantis nicht teilnehmen.