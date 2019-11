Drogen statt Doping : Sprinterin zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt

Fußball-Nationalmannschaft : „Jogi Löw hat einen gewissen Kredit verspielt“

Nach Kritik an den Leistungen der Nationalelf wählt DFB-Direktor Bierhoff klare Worte – auch in Richtung des Bundestrainers. Zudem spricht Oliver Bierhoff über Hummels’ Rückkehr sowie den Wirbel um Can und Gündogan.