Die Liebe zu Pferden wurde Raphael Netz nicht in die Wiege gelegt. „Meine Eltern waren früher Turniertänzer“, erzählt der Wiesbadener. Mit Reitsport hatte vor ihm in der Familie niemand zu tun. Doch der Sohn krähte schon im Kinderwagen danach, wenn er irgendwo ein Pony sah. Obwohl er später „alle möglichen Sportarten“ ausprobierte, von Basketball und Golf über Judo und Schwimmen bis hin zu Tennis und Tischtennis, sollte sich an seiner Leidenschaft nichts ändern.

Das Gefühl, das in seinem Leben noch so wichtig werden würde, hatte Netz schon damals nicht getrogen. Im Dressurreiten gilt der Perfektionist als eine Art „Wunderkind“. 2022, mit mittlerweile 23 Jahren, gewann er bei den U-25-Europameisterschaften in Budapest auf Ferdinand, dem Gold-Pferd von Tokio-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, neben dem mit dem Team auch die beiden Titel im Einzel.

Noch bevor der komplette Triumph feststand, teilten Bundestrainerin Monica Theodorescu und Nachwuchscoach Sebastian Heinze dem Jungstar mit, dass er nun endgültig erwachsen werden würde. Obwohl Netz noch zwei weitere Jahre in der Altersklasse antreten könnte, wechselt er 2023 zu den Senioren. „Ich stehe auf Herausforderungen“, kommentiert der Hesse.

Zwei der Pferde unter seinem Sattel sieht er für die Auftritte auf neuem Terrain in der ersten Reihe stehen: den zwölf Jahre alten Wallach Great Escape Camelot, der schon Erfahrung auf Grand-Prix-Niveau besitzt, und den zwei Jahre jüngeren Dieu Donné, der über den Louisdor-Preis an diese Ebene herangeführt werden soll. Mit dem Hengst gewann Netz bei seinem Jahreseinstieg am Wochenende im österreichischen Stadl-Paura mit 72,325 Prozent den St. Georg vor sich selbst mit seinem zweiten Starter Dwayne (71,667).

Von der Olympiasiegerin auf Instagram entdeckt

Die Pferde stehen auf dem bayerischen Gestüt Aubenhausen. Als Teamleiter und Bereiter managt Netz dort zusammen mit zwei Pflegern einen eigenen Stall mit neun Boxen. Den Traumjob auf der familieneigenen Anlage bot Jessica von Bredow-Werndl Netz 2016 an; im Internet war die Championatsreiterin auf seinen Instagram-Account gestoßen und sah dort ein Video, in dem dem Junior auf einem Rappen eine Doppelpirouette gelang.

„Der hat aber viel Gefühl“, soll sich die Fachfrau gedacht haben und schrieb den damals 17-Jährigen direkt mit ihrer Offerte an. „Ich habe erst mal an einen Fake geglaubt“, sagt dieser. Doch nach einem ersten Besuch und dem wenige Wochen später absolvierten Fachabitur packte Netz seine Siebensachen zusammen und zog um nach Süddeutschland.

Tagtäglich trainiert er seitdem zusammen mit der Europameisterin und ihrem Bruder und WM-Teilnehmer Benjamin. Für das, was er sich in den Jahren zuvor selbst beibrachte, habe er so ein neues Verständnis entwickelt, sagt der Autodidakt. Seine ersten Erfahrungen sammelte der damals Vierjährige bei einer Reitlehrerin, die ihren eifrigen Schüler erst mal ein ganzes Jahr lang ohne Zügel an der Longe reiten ließ. Für das, was damals alles andere als einfach war, „bin ich ihr im Nachhinein sehr dankbar“, sagt Netz. So habe er gelernt, richtig zu sitzen, und ein Gefühl für das entwickelt, was das Tier unter ihm mache. „Sie warf mir Tennisbälle zu, die ich im Trab oder Galopp auffangen musste, und wenn ich sie fallen ließ, sollte ich sie vom Pony aus aufheben.“

Autodidakt mit einem untrüglichen Gefühl

Dass der Junge trotz dieser „Quälerei“ nicht aufgab, habe auch seine Eltern davon überzeugt, es nicht nur mit kurzer Begeisterung zu tun zu haben. Aus zweimal in der Woche wurden sieben Einheiten. Sein erstes eigenes Pony bekam Netz mit neun, einen dreijährigen Haflinger, der 2000 Euro kostete. Sein Talent fiel schnell auf: Nachdem ihm Reitbeteiligungen früh ermöglicht hatten, kostenlos im Sattel zu sitzen, „hat sich das Blatt irgendwann gewendet, und ich wurde von den Besitzern dafür bezahlt, ihre Pferde zu reiten“.

Ein Spiegel sei damals sein „wichtigster Trainer“ gewesen. Die Reitlehrerin habe er nur bis zur L-Dressur und bis zum Alter von etwa elf Jahren gehabt. Auf Filmaufnahmen im Internet sah der ehrgeizige Jugendliche sich von erfolgreichen Pferdesportlern ab, was er dann selbst ausprobierte, auf Lehrgängen holte er sich zusätzlichen Input. Er habe sich immer irgendwie mit seinen Pferden „zurechtgefummelt“, versucht zu ergründen, wie er mit jedem einzelnen von ihnen die bestmögliche Verbindung schaffe. Wieder half ihm dabei sein untrügliches Gefühl.

2013 wurde Netz in die Pony-Nationalmannschaft berufen; sechs Jahre später wurde er mit dem Team erstmals U-25-Europameister, ein Jahr später kam mit Elastico der erste Einzeltitel dazu. Für seine letzte Auflage überließ die damals wegen einer Schwangerschaft pausierende Bredow-Werndl ihr Spitzenpferd dem jungen Kollegen. Nach nur acht Wochen gemeinsamer Arbeit „waren Ferdinand und ich noch bei der EM dabei, uns kennenzulernen“. Die hohen Erwartungen konnte das Paar trotz kleinerer Fehler erfüllen.

„Der Vibe muss stimmen“, erklärt Netz die Voraussetzung dafür, dass Reiter und Pferd miteinander harmonieren. Er freue sich darauf, jetzt die nächste Generation an Grand-Prix-Pferden auszubilden und mit ihnen in die Seniorenklasse hineinzuwachsen; seine bisherigen Begleiter wurden alle verkauft. So sei das nun mal in seinem Beruf, sagt Netz. Wie er sich seine Zukunft vorstellt, sei klar, sagt der Freund von Politikertochter Selina Söder: genauso wie die Gegenwart, „es könnte nicht schöner sein“.