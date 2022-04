Weltcup-Finale der Dressurreiter : Große Oper mit vielen Tränen

Zugegeben: Man musste kein Hellseher sein, um vorauszusagen, wie diese Geschichte ausgehen würde. Aber das ist in der Oper genauso, und trotzdem lässt sich das Publikum vom Geschehen auf der Bühne in den Bann ziehen. Und wenn die Handlung die entscheidenden Stellen erreicht, gibt es Gänsehaut, und es wird geweint.

Und genau so war es am Samstagabend beim Weltcup-Finale der Dressurreiter in Leipzig: Große Oper. Eine Siegerin, Jessica von Bredow-Werndl, die hin und her gerissen war zwischen Hochgefühl, Vorfreude und Abschiedsschmerz. Eine Zweitplatzierte, die Dänin Cathrine Dufour, der ganz feierlich ums Herz wurde, weil ihr Leben sich gerade wie ein Traum anfühlt – und die gleichzeitig mit der ukrainischen Flagge am Revers an die Schrecken des Krieges erinnerte. Und eine Dritte, Isabell Werth, die zeitweise um Fassung ringen musste und die Tränen nicht zurückhalten konnte, weil die Rappstute Weihegold bei ihrem letzten sportlichen Auftritt, ihrer letzten Kür zur Musik, noch einmal eine glanzvolle Leistung zeigte. Und weil sie das Pferd mit 17 Jahren in Top-Form aus dem Sport verabschieden konnte, mit einer kleinen Feierstunde nach der Siegerehrung.