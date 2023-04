Die Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera bleiben ungeschlagen und gewinnen abermals das Weltcup-Finale im Dressurreiten. In Omaha gewähren sie dem Publikum einen Blick in die Zukunft.

Es ist die Kunst des Dressurreitens, die Energie eines Pferdes mit möglichst wenig Kraft und Aufwand in eine fließende und harmonische Choreografie umzuwandeln. Denn die Abfolge der Lektionen in einem Grand Prix, der schwierigsten Prüfung im Dressurreiten, ist ein Wechselspiel aus An- und Entspannung, aus langsamen und schnellen, kraftvollen und dynamischen Bewegungen.

Einem besonders energiegeladenen Pferd wird es schwerfallen, zur Grußaufstellung am Anfang und am Ende der Prüfung ganz still zu stehen oder im Schritt entspannt das Viereck zu durchschreiten. Verfügt es aber über zu wenig Energie, wird es dem starken Galopp auf der Diagonalen an Power und Ausdruck fehlen. Beim Weltcup-Finale in Omaha, gelegen im amerikanischen Bundesstaat Nebraska, haben es drei Reiterinnen auf besondere Weise geschafft, die Energie ihrer drei ganz unterschiedlichen Pferde in die richtigen Bahnen zu lenken.

Ungeduldiger Beginn

Zum zweiten Mal in Folge gewann Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit der Stute Dalera den Titel beim Abschluss der Hallensaison im Dressurreiten. Die beiden hatten am Mittwoch bereits die Auftaktprüfung für sich entschieden – trotz Punktabzügen, weil Dalera lieber schon lostraben wollte, bevor ihre Reiterin den Gruß ans Richtergremium ordnungsgemäß ausgeführt hatte. Und auch im Schritt, der langsamsten Gangart, kam sie nicht vollständig zum losgelassenen Schreiten.

„Sie hatte heute vielleicht etwas zu viel Energie“, sagte Jessica von Bredow-Werndl hinterher. Doch die 37-Jährige kennt die Stute, für die es der erste Turnierstart seit Januar war, inzwischen so gut, dass sie genau weiß, wie sie „tickt“: „Wenn ich mit Dalera in eine Prüfung reite, weiß ich, sie gibt jetzt 200 Prozent. Und wenn wir Fehler machen, bin ich das, weil sie mein absoluter Spiegel ist. Wenn ich nicht konzentriert bin, dann passiert sofort ein Fehler, weil sie mich nicht spürt, wenn ich abgelenkt bin. Und ebenso wenn sie abgelenkt ist.“

In der entscheidenden Prüfung, der Grand-Prix-Kür zu Musik, ließ sich keine der beiden ablenken. Weder von der ungewohnten Umgebung, noch vom Publikum auf den Rängen. Die Menschen, die das Weltcup-Finale in Omaha live verfolgten, erhielten in gewisser Weise einen Blick in die nicht allzu ferne Zukunft. In etwas mehr als einem Jahr beginnen in Paris die Olympischen Spiele. An diesem Karfreitag ertönte um 20.15 Uhr Ortszeit in der Arena von Omaha die Stimme Edith Piafs. Zu den Klängen französischer Chansons trabten, galoppierten und piaffierten Dalera und Jessica von Bredow-Werndl durch die Arena. Ohne Fehler diesmal, dafür mit vielen Höchstnoten belohnt, zum Beispiel für den Schwierigkeitsgrad der Kür oder für die Interpretation der Musik.

„Dankbar, dieses Pferd reiten zu dürfen“

90.482 Prozent lautete ihr Endergebnis, nicht das beste, das sie bisher erreicht haben, aber das einzige an diesem Abend, das die 90-Prozent-Marke knackte. Seit den Olympischen Spielen von Tokio, bei denen sie Gold gewannen, sind die beiden ungeschlagen. „Dieses Pferd ist so besonders und genauso die Verbindung, die wir haben“, sagte Jessica von Bredow-Werndl nach ihrem zweiten Ritt und ergänzte: „Es ist nicht normal, was ich mit ihr erleben darf und ich bin so dankbar, dieses Pferd reiten zu dürfen. Sie ist einfach wundervoll.“ Als Fabelwesen mit unendlichem Vertrauen in ihre Menschen beschreibt die Reiterin Dalera gern. Ein Märchen wäre es für sie, würden die beiden in Paris, vor dem Märchenschloss des Sonnenkönigs in Versailles, abermals Olympia-Gold gewinnen.