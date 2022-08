Der Pferdesport staunt : Hat sich die Dressur-Welt tiefgreifend verändert?

Wie fühlt man sich, wenn einem ein Albtraum aus jugendlicher Unbekümmertheit und eiserner Disziplin die Party verdirbt? Eigentlich hätten dies die Weltmeisterschaften von Cathrine Laudrup-Dufour werden sollen, alles war hergerichtet für den bisherigen Höhepunkt ihres Lebens als Dressurreiterin. Drei Goldmedaillen schienen wie reife Früchte für sie an den Zweigen von Herning zu hängen, bei ihren dänischen Heimspielen. Doch dann kam die süße Lottie aus England.

Die lachte fröhlich und rückte ihr schon beim ersten Wettbewerb so auf die Pelle, dass sogar der Mannschafts-Titel für Dänemark in Gefahr geriet. Dufour konnte ihn gerade noch retten, ziemlich knapp zwar, doch die Pflichtaufgabe wurde erfüllt. Allerdings schwante ihr da schon, was in den beiden Einzelwettbewerben auf sie zukommen würde. Ihre Miene spannte sich an, gefasst und ein bisschen bleich absolvierte sie ihre vielen Termine, bei denen sie eigentlich vor Glück hätte sprühen sollen.