Covid bei WM verheimlicht : „Ein absolutes No-Go, sowas macht man nicht“

Im Nachhinein wirken die Bilder die gerade noch so harmlos schienen, alarmierend: Siegerehrung der Dressur-Mannschaften bei der WM am Sonntagabend in Herning, zwölf Sportler auf dem Podest, alle freuen sich über ihre Medaillen. Ganz links auf dem Silber-Platz: Der Brite Gareth Hughes. Seltsamerweise beteiligten sich die Briten erst einmal nicht am allgemeinen Gratulations-Getümmel.

Als schließlich die drittplatzierten deutschen Reiter auf sie zugingen, wehrten sie sich nicht gegen die Gratulationen, auch nicht gegen Handshakes vom dänischen Sieger-Quartett. Kurz darauf machte die 78 Jahre alte Prinzessin Benedikte von Dänemark, die Schwester der Königin, ihre Runde und schüttelte allen die Hand. Auch Hughes, der ohne Maske vor ihr stand und sich nicht anmerken ließ, dass er die royale alte Dame damit in Gefahr brachte.