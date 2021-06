Deutsche Dressur-Bestmarke : Die makellose Kür der Jessica von Bredow-Werndl

Mit einer Weltklasseleistung hat die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl das bisher unmöglich Scheinende geschafft: Am Samstag besiegte sie mit ihrer Stute Dalera zu dritten Mal nacheinander Isabell Werth, die erfolgreichste Reiterin der Welt, auf ihrem besten Pferd, der Fuchsstute Bella Rose. Bei den deutschen Meisterschaften in Balve gewann sie nach der Aufwärmprüfung vom Donnerstag und dem Titel im Grand Prix Special am Freitag auch den zweiten, noch spektakuläreren Titel in der Kür.

Ihre Note von 93,025 Prozentpunkten gehört zu den höchsten, die jemals für eine Dressur-Kür vergeben wurden, auf nationaler Ebene ist sie Rekord. Mehr gab es nur für die Britin Charlotte Dujardin mit dem legendären Valegro – beim Olympiasieg in Rio de Janeiro vor fünf Jahren erzielte sie zum Beispiel 93,857 Prozentpunkte. Man kann also sagen, dass der Ritt von Jessica von Bredow-Werndl vom Samstag in Balve mit ihrer vierzehnjährigen Trakehner-Stute durchaus eine Olympiamedaille wert war.

„Es hätte hier nicht besser laufen können“, sagte die neue Doppelmeisterin aus Aubenhausen in Bayern. „Trotzdem werden wir jetzt nach Hause fahren und die Ritte analysieren und schauen, was man noch verbessern kann.“ Wer zu Olympischen Spielen reisen will, um Gold zu gewinnen, ruht sich nicht auf nationalen Titeln aus, denn die Konkurrenz, national und international, schläft nie. Allerdings wird sie sich anstrengen müssen, um nennenswerte Fehler zu finden. Ihre Kür war makellos.

„Hier war kein Vorbeikommen an ihr“

Auch die 90,975 Prozentpunkte, die Isabell Werth für ihre Kür mit Bella Rose erhielt, waren persönliche Bestleistung. Allerdings merkte man der siebzehn Jahre alten Westfalenstute ihren Trainingsrückstand an. Nach dem Einritt zur Kür schien sie zunächst über das Geschehen erstaunt und ein wenig verunsichert – das Highlight gleich zu Beginn, eine Passage-Pirouette, litt darunter.

Auch sonst mangelte es hier und da noch an der letzten Akkuratesse. Balve war erst das zweite Turnier von Bella Rose nach anderthalb Jahren Pause. „Es ist sehr erfreulich, wie sie sich entwickelt und aufgebaut hat“, sagte die Welt- und Europameisterin. „Das war das Ziel.“ Aber natürlich hätte sie trotzdem lieber gewonnen. Ob es ihr gelingen wird, bis Tokio Dalera wieder einzuholen? „Hier war kein Vorbeikommen an ihr“, sagte Isabell Werth.

Dritte wurde wie im Special auch in der Kür Dorothee Schneider aus Framersheim mit dem Wallach Showtime. Endlich hatte sie ein Phänomen abgelegt, das sie „Wechselwurm“ nannte. Mit ihrem Wallach Showtime unterliefen ihr dieses Mal keine Fehler in den fliegenden Galoppwechseln. „Er hat mich mitgenommen“, sagte sie, „und ich habe mich wiedergefunden.“ Mit 89,775 Prozentpunkten lag sie nur knapp hinter der 90-Prozent-Marke. Sie ritt mit einem noch nicht vollständig verheilten Schlüsselbeinbruch, der mit einem Tapeverband gesichert war.

Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth und Dorothee Schneider – das dürfte auch die Besetzung der deutschen Olympiamannschaft sein, vorausgesetzt, es passieren bis zu den Spielen in Tokio keine unangenehmen Überraschungen. Ende Juni, bei der zweiten Sichtung in Kronberg, werden alle noch einmal starten. Danach fällt auch die Entscheidung, wer als Ersatzpaar zu den Spielen reisen darf. Die besten Chancen haben Helen Langehanenberg, am Samstag Fünfte mit der Stute Annabelle, und der Bruder des deutschen Meisterin, Benjamin Werndl, mit dem Wallach Daily Mirror, am Samstag Sechster.