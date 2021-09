Ärger bei Isabell Werth : „Ich bin in Wallung“

Isabell Werth schäumte. „Ich bin in Wallung“, sagte sie und griff nach einer Wasserflasche. So eine niedrige Note wie am Mittwoch bei der Mannschafts-Europameisterschaft in Hagen hatte sie mit ihrer Stute Weihegold schon lange nicht mehr für einen Grand Prix bekommen: 79,860 Prozentpunkte. Das fand sie „nicht nachvollziehbar“, wonach sie sich mit großer Selbstbeherrschung zu einer diplomatischen Aussage zwang: „Ich finde nicht, dass wir überbewertet worden sind.“

Trotz allem hatte sie, wie sich später herausstellte, das zweitbeste Resultat des Feldes erzielt und der deutschen Mannschaft damit den Weg zum Europameistertitel nach einem nicht ganz gelungenen ersten Wettkampftag wieder geöffnet. Inzwischen sei sie wieder entspannter, sagte sie mit der Goldmedaille auf der Brust.

Was aber bleibt: Eine war viel, viel besser als sie bei diesem Championat am Fuße des Teutoburger Waldes. Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen vollendete den 25. deutschen Mannschafts-Europameistertitel überhaupt und den dritten nacheinander. Werths Mitstreiterin und Rivalin im eigenen Team übertrumpfte auf der Trakehnerstute Dalera die Konkurrenz mit einer makellosen Vorstellung scheinbar mühelos: 84,099 Punkte, eine eigene Welt.

„Man hat eine Tür offengehalten“

Sie wolle nicht unsportlich erscheinen, erklärte Werth, immerhin die erfolgreichste Reiterin der Welt, aber nach 30 Jahren Erfahrung auf allerhöchstem Niveau habe sie „durchaus ein Gefühl dafür, wie eine Prüfung auszusehen hat. Das waren heute keine 83 oder 85 Prozent – aber es war ganz sicher irgendwo bei 80 oder 81.“ Mehr hätte sie nach einem konzentrierten Auftritt mit einem Lapsus in den Zweier-Galoppwechseln gar nicht verlangt. Ihre Erklärung: „Dass man vielleicht mal eine andere Mannschaft vorne haben will als immer nur die Deutschen, ist ja klar. Man hat sich eine Tür offen gehalten.“

Wenn das so war, dann hat sowohl das britische als auch das dänische Quartett es versäumt, hindurchzutreten. Kurz nach Werth hätte der Engländer Carl Hester den Moment zu einer Glanztat nutzen können, tat er aber nicht. Nach diversen Fehlern mit seinem Olympiapferd En Vogue musste er mit 74,845 Prozentpunkten zufrieden sein. Das war’s für die Insel, auch Charlotte Dujardin mit Gio konnte mit 79,829 Prozentpunkten nur zu Platz zwei beitragen. Dritte wurden die Dänen, angeführt von Cathrine Dufour und Bohemian mit 79,721 Prozentpunkten.

Beide Weltklasse-Reiterinnen lagen also ganz in der Nähe von Isabell Werths Note. Bundestrainerin Monica Theodorescu versuchte, Werths Empörung zu relativieren. „Ich unterstelle niemandem, dass er mit einer Idee hierherkommt, dass das oder das nicht sein darf.“ Gleichwohl meine sie schon, es hätten 80 Prozentpunkte sein müssen. Auch wenn dies Jammern auf hohem Niveau sei. Aber sie hat auch gut reden: Ihre Mannschaft hat gewonnen, und in den Einzelwettbewerben an diesem Donnerstag (Grand Prix Special) und am Samstag (Kür) können noch mehr Medaillen dazukommen.

Isabell Werth aber muss einen Trend befürchten. Denn ein Blick auf die Noten der sieben Richter bringt tatsächlich Seltsames zutage: Die Noten bewegten sich von mehr als 81 bis zu den 77,717 Prozentpunkten von der französischen Richterin Isabelle Judet – besonders für eine Europameisterschaft eine allzu große Spanne. Jessica von Bredow-Werndl quittierte die Lage mit einem Lächeln. „Ich hatte ihr so gewünscht, dass sie mehr als 80 Prozent bekommt“, sagte sie freundlich. Die große Meisterin, die sie auch in Tokio mit ihrem Traumpferd Bella Rose geschlagen hat, ist vorerst abgehängt.

Dass der Wettkampf am zweiten Tag eine gewisse Spannung erhielt, lag daran, dass die ersten beiden deutschen Starterinnen – für ihre Verhältnisse – am Dienstag ein wenig geschwächelt hatten. Dorothee Schneider, in Tokio maßgeblich am Mannschafts-Gold beteiligt, hatte ihr Olympiapferd Showtime zu Hause in Framersheim gelassen. Er sei nicht 100 Prozent fit, sagte sie.

Also stieg sie auf ihr Zweitpferd um, den 13 Jahre alten Hannoveraner Faustus, einen Wallach mit enormer Power und noch ein paar Problemen in der Kunst, seine Masse und Kraft auszubalancieren. Wenn er im starken Galopp durch die Diagonale donnert, so ist das ein wahres Spektakel. Das fühle sich an wie Motorbootfahren, sagte sie. Nach zwei Unregelmäßigkeiten auf der Schlusslinie erhielt sie 74,985 Prozentpunkte und war drittbeste Deutsche.

„Es ist mein Leben, zu reiten“

Das Streichresultat lieferte Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit ihrer Stute Annabelle, die froh war, nun endlich wieder mitreiten zu dürfen. Sie war mit ihrem Pferd als Ersatzreiterin nach Tokio geflogen, hatte all die ungünstigen Umstände der Corona-Spiele ertragen, ganz besonders die Langeweile, denn sie musste zusehen, wie die anderen glanzvoll um Medaillen ritten. Leicht war das nicht.

„Es ist mein Leben, zu reiten, und nicht, am Rand zu stehen“, sagte sie in Hagen und wusste nicht recht, ob sie sich nach ihrem Grand Prix nun freuen sollte, dass sie wieder ins Viereck durfte, oder über ihre Missgeschicke dort ärgern: „Die Fehler in den Lektionen, die doppelt zählen, waren unnötig“, sagte sie. Insgesamt galt für sie aber das altbewährte Motto: Dabei sein ist alles.