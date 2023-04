Die Flandern-Rundfahrt ist ein Klassiker, eines von fünf Monumenten des Radsports. An diesem Sonntag findet sie zum 107. Mal statt. Sie ist der Höhepunkt des Jahres in einem radsportverrückten Landstrich. In Flandern schlägt das Herz des Radsports, und wenn es am heftigsten pocht, dann startet die „Ronde“. Sie ist Nationalfeiertag und Volksfest. Das Rennen ist hart, unvergleichlich. Das Schlimmste sind die neunzehn kurzen, steilen Anstiege, die Namen tragen wie Oude Kwaremont, Paterberg, Koppenberg und teils mehrmals zu fahren sind.

Die sogenannten Hellinge sind wahllos in der Landschaft verteilt, giftig, gemein. Viele Fahrer fürchten sie mehr als die Gipfel, die sie bei der Tour de France erklimmen müssen. Wer an den letzten Hellingen noch angreifen kann, wer noch Kraft und Willen übrig hat, wer allein oder in einer kleinen Gruppe die lange und flache Zielgerade hinein nach Oudenaarde erreicht, der hat die Chance, dieses monumentale Rennen zu gewinnen. Wie im vergangenen Jahr der Niederländer Mathieu van der Poel und der Slowene Tadej Pogacar.