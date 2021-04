Drei Flüchtlinge trainieren : Schießen für ein besseres Leben

Mahdi, Khaoula und Luna landeten einst als Flüchtlinge in der Schweiz. In Wiesbaden bietet sich nun eine ganz neue Chance, die vielleicht sogar zu den Olympischen Spielen führt.

Mahdi spricht mit leiser, stockender Stimme. Die braunen Augen unter dem blauen Cappy mit den olympischen Ringen blicken traurig. Seine Vergangenheit, sagt der 24-Jährige, wolle er vergessen. Sie sei hart gewesen. Das Leben, das er jetzt führen darf, biete ihm eine Chance. Der in Iran aufgewachsene Afghane sitzt in einem Raum im neuen Leistungszentrum des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden. Auf Einladung der Gastgeber darf er hier ein fünftägiges Trainingslager samt Testwettkampf absolvieren.

Ein Kamerateam des Olympic Channel nimmt jedes Wort, jede Geste des jungen Mannes auf. Es begleitet schon länger Mahdis Weg. Bestenfalls führt er Ende Juli zu den Spielen nach Tokio. Selbst wenn nicht: Das Projekt, zu dessen Protagonisten auch noch Khaoula und Luna zählen, zwei Frauen, die wie Mahdi vor Jahren als Flüchtlinge in der Schweiz gelandet sind, hat das Trio für immer geprägt.

„Ein Tropfen ist ein Tropfen“

Der Italiener Niccolo Campriani war es vor mehr als zwei Jahren angegangen. Der dreimalige Olympiasieger im Schießen wollte mit Hilfe seiner Sponsoren etwas für diejenigen tun, die ihre Heimat verloren haben. „In meinem Land“, sagt der 33-Jährige, „ist das Thema tagtäglich in den Medien präsent.“ Er selbst habe einmal eines der größten Flüchtlingscamps in Sambia besucht. „Ich weiß, dass das, was ich tue, nur ein Tropfen im Ozean ist“, sagt der Wahlschweizer. „Aber ein Tropfen ist ein Tropfen“, und jeder davon sei wichtig.

Wie schon 2016 in Rio soll es auch im Sommer in Japan ein Refugee Olympic Team geben. Wer diesem angehören darf, entscheidet am 8. Juni die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Möglichst vielfältig soll es sein, sowohl was die Herkunft als auch die Sportarten betrifft. „Einige Anwärter sind sogar Medaillenkandidaten“, sagt Campriani. Seine drei Athleten nicht. Aber es sei auch nicht so wichtig, wirklich in Asien am Start zu stehen. „Die Spiele dauern nur ein paar Tage.“ Der Prozess, den die Sportler durchlaufen, sei entscheidend.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Er habe nicht nur die Athleten verändert, sie mit mehr Selbstbewusstsein und -vertrauen ausgestattet, sondern auch ihn selbst. „Naiv“ sei er an die Sache herangegangen, nicht wissend, was alles an eigenem Engagement nötig sein würde, um sie so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. „Die Technik war noch der leichteste Part“, sagt Campriani, dessen frühere Trainerin Gabriele Bullmann ihn unterstützt. Die Minimalpunktzahl für die Olympiaqualifikation im Luftgewehrschießen hatten alle nach etwa zehn Monaten in der Tasche, obwohl sie vor Beginn der Zusammenarbeit noch nie eine Sportwaffe in der Hand gehalten hatten.

Bei einem Sichtungstag, zu dem Campriani vor mehr als zweieinhalb Jahren eingeladen hatte, ging es weniger um das Können als die Einstellung. Charaktere, die durchhalten würden und lernen wollten, waren gesucht. Mahdi hätte die Gelegenheit beinahe verpasst: Der Brief ging fälschlicherweise an seinen Nachbarn. Hätte er ihn nicht geöffnet und weitergeleitet, der Adressat hätte womöglich nicht auf das Schreiben geachtet. „Ich bin so dankbar dafür“, sagt Mahdi. Mit erheblichem Aufwand betreibt er seine neue Leidenschaft: Neben seinem Studium und der Arbeit in der Metallindustrie ist er drei Stunden pro Tag unterwegs, um zwei Stunden am Schießstand zu stehen. „Aber mir ist alles gleich wichtig“, sagt er. Er wolle in sämtlichen Bereichen so gut wie möglich sein.

Die Gedanken hindern

Die professionelle Einstellung musste er allerdings erst lernen. „Anfangs habe ich beim Schießen erst mal alles so gemacht, wie ich es für richtig hielt.“ Daraufhin ließ Campriani Mahdi allein trainieren. Der merkte, dass er so nicht weiterkam, und änderte seine Haltung. Von seinen Voraussetzungen her gilt er als der Talentierteste im Team und darf sogar die Waffe seines Lehrmeisters nutzen. Doch wenn es darauf ankommt, hindern Mahdi oft die eigenen Gedanken. „Er reflektiert zu viel und ist in seinen Emotionen fragil“, sagt Campriani. „Ich würde mir wünschen, dass er den Prozess mehr genießt. Aber er ist auch einer, der bis zum Schluss kämpfen wird.“

Nicht in vielen Sportarten ist es möglich, in kurzer Zeit – vor der Verschiebung der Spiele waren 500 Tage eingeplant – Olympiareife zu erlangen. „Beim Schießen ist keine besondere Muskulatur oder etwas anderes erforderlich, was man sich über Jahre hinweg aneignen muss“, sagt der Fachmann. Eine Zehn könne jeder treffen. Die Frage sei, wie oft hintereinander. Und ob dies in den Momenten gelingt, wenn es darauf ankommt. „Es ist ein mentales Spiel.“

Mehr zum Thema 1/

Viele Menschen gingen davon aus, Schützen seien wie „Eismänner“ – kalt und ohne Gefühl. Doch das Gegenteil sei der Fall: Wer schießt, müsse lernen, „mit seinen Emotionen umzugehen und sie in die richtigen Bahnen zu lenken“. Die intensive Zusammenarbeit mit Psychologen sei deshalb selbstverständlich. „Schützen können eher auf einen Physiotherapeuten verzichten.“ Die Gespräche mit den Experten und die daraus resultierende „mentale Energie“, wie Mahdi es nennt, helfen den Auserwählten auch dabei, die Traumata der Vergangenheit zu verarbeiten. Beim Schießen gelte der Moment. „Einen schlechten Schuss musst du sofort vergessen“, sagt Campriani. Ansonsten drohe der nächste. „Die Vergangenheit kannst du sowieso nicht ändern.“ Das sei im Sport nicht anders als im Leben.