Comeback in NFL : Trump überrascht mit Aussage zu Kaepernick

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich überraschend für ein NFL-Comeback von Quarterback Colin Kaepernick ausgesprochen. „Wenn er es verdient, sollte er, falls er die Spielfähigkeit hat“, sagte Trump in einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Interview-Ausschnitt mit einem Journalisten der Sinclair-Mediengruppe. Kaepernick müsse aber in der Lage sein, gut zu spielen. „Wenn er nicht gut spielen kann, dann denke ich, es wäre unfair“, sagte Trump.

Kapernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne kniete, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus zu demonstrieren. Der inzwischen 32 Jahre alte Footballspieler ist seit 2017 ohne Vertrag. Das Thema Polizeigewalt und Rassismus ist seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai sehr präsent und hat zu zahlreichen Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern geführt.

Zuletzt hatte NFL-Boss Roger Goodell gesagt, er würde eine Mannschaft, die Kaepernick unter Vertrag nehme, dazu ermuntern und unterstützen. „Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das diese Entscheidung trifft. Aber ich begrüße das, unterstütze einen Klub, der diese Entscheidung trifft, und ermutige ihn, dies zu tun“, sagte Goodell dem TV-Sender ESPN. Der Trainer der Los Angeles Chargers, Anthony Lynn, bekundete am Mittwoch sein grundsätzliches Interesse an Kaepernicks Fähigkeiten. Kontakt gehabt habe er mit dem Sportler aber nicht.

Goodell hatte 2016 zu Beginn von Kaepernicks Protest gesagt, dass er dessen Handeln nicht unterstütze. Goodell betonte nun, dass er Kaepernick nicht nur als Spieler „am Tisch begrüßen“ würde. Kaepernick könne auch so dabei helfen, dass die NFL bessere Entscheidungen für Veränderungen in der Gesellschaft treffe. „Ich hoffe dass wir nun an einem Punkt sind an dem jeder engagiert ist für einen langfristigen, nachhaltigen Wandel“, sagte Goodell.

Trump hatte sich 2016 öffentlich an Kaepernick und dessen Protestform abgearbeitet und ihn dafür kritisiert, die Flagge der Vereinigten Staaten nicht zu respektieren. „Würdet ihr es nicht liebend gerne sehen, dass ein NFL-Teambesitzer sagen würde, ’Nehmt den Hurensohn vom Feld. Weg damit! Er ist gefeuert’, wenn jemand die Flagge nicht respektiert?“, polterte Trump seinerzeit auf einer Wahlkampfveranstaltung über Kaepernick.

Der Boykott zeige „die totale Respektlosigkeit vor unserem Erbe“, sagte Trump, „das ist eine Verachtung von allem, wofür wir stehen.“ Auch die Zuschauer sollten nach Ansicht des amerikanischen Präsidenten das Stadion verlassen, wenn ein Spieler sich nicht für die Nationalhymne erhebt: „Ich garantiere euch, dass es dann aufhört“, sagte er.

Erst vor kurzem hatte Trump seine Kritik an knienden Sportlern wiederholt und angekündigt, die NFL und auch die Fußball-Profi-Liga MLS nicht mehr intensiv verfolgen zu wollen, weil die beiden Ligen ihren Spielern das Knien bei der Hymne erlauben. „Ich war sehr enttäuscht über die NFL, als sie ihre Stellungnahme veröffentlicht haben, und ich war sehr enttäuscht über US Soccer. Wir unterstützen US Soccer und jetzt kommen sie und sagen, man kann tun was man will. Nein. Wir müssen Respekt haben vor unserer Flagge und unserer Nationalhymne“, sagte Trump in einer weiteren Sequenz des Interviews.