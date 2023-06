Durch das Luhmühlener Reitstadion ist schon unzählige Male ein Raunen gegangen – meistens ein bewunderndes, weil gerade ein Pferd besonders schön über ein Hindernis gesprungen war oder die Medaillenentscheidung besonders spannend war. Am Geländetag der diesjährigen Deutschen Meisterschaften (DM) im Vielseitigkeitsreiten war vor allem bei einer Reiterin erstere Art des Raunens zu hören: Julia Krajewski.

Die 35 Jahre alte Warendorferin startet diesmal gleich mit zwei Pferden bei der DM in der Westergellerser Heide – beide noch reichlich unerfahren auf diesem sportlichen Niveau. Krajewski muss in diesem Jahr auf die Dienste ihre Spitzenpferdes Amande de B’Neville verzichten. Die Stute laboriert an einer Hufverletzung und wird auch für die Europameisterschaften im August ausfallen.

Abruptes Ende für Ingrid Klimke

Ihre „beiden Jungs“, der Wallach Ero de Cantraie und der Hengst Nickel, vertraten ihre Stallnachbarin mehr als würdig. Schon nach den Dressurtagen am Donnerstag und Freitag führte Krajewski mit Nickel die DM-Wertung an und lag mit Ero auf Rang vier, was selbst die erfahrene Reiterin erstaunte: „Mit zwei neunjährigen Pferden wollte ich es in so einer Kulisse nicht zu optimistisch angehen“, sagte Julia Krajewski, doch: „Beide Pferde haben mich von Tag eins an begeistert, als würden sie das schon seit Jahren machen.“

Ingrid Klimke war mit Siena die zweitbeste Dressur gelungen, umso glücklicher war die Europameisterin von 2019 mit ihrem DM-Auftakt. Doch das abrupte Ende ihres Turnierwochenendes folgte am Samstag mitten im Stadion, durch das in diesem Moment ein erschrockenes Raunen ging. Denn Siena blieb mit den Hinterbeinen an einer schräg stehenden Hecke hängen und strauchelte. Die 55 Jahre alte Reiterin stürzte über den Hals des Pferdes, rappelte sich aber sofort wieder auf, so schnell es die aufgeblasene Air-Bag-Weste zuließ.

Ihr erster Blick ging zu ihrer Stute, die davon galoppierte, den Schreckmoment aber offensichtlich ohne Blessuren überstanden hatte – wie wohl auch ihre Reiterin. Nach Angaben des Veranstalters wurde Klimke ins Krankenhaus gebracht und dort durchgecheckt, genau wie die Italienerin Susanna Bordone, die mit ihrem Pferd Imperial von de Holtakkers zwischen zwei Hindernissen gestürzt war.

Vor dem entscheidenden Springen an diesem Sonntag (14.00 Uhr im NDR-Fernsehen) liegt nun Calvin Böckmann hinter Krajewski auf Medaillenkurs. Der erst 22 Jahre alte Nachwuchsreiter, der in Warendorf von Julia Krajewski trainiert wird, kam mit seinem Pferd The Phantom Of The Opera ebenfalls ohne Fehler durch das Gelände. Böckmann, der im vergangenen Jahr noch Deutscher U-21-Meister geworden war, startet in diesem Jahr erstmals bei den Senioren.