Veranstalter beschließen : Ungeimpfter Djokovic darf in Wimbledon antreten

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic darf auch ohne Impfung gegen das Coronavirus beim Rasen-Klassiker in Wimbledon zur angestrebten Titelverteidigung an den Start gehen. Dies sei keine Voraussetzung für eine Teilnahme an dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 27. Juni bis 10. Juli, sagte Sally Bolton, Geschäftsführerin des All England Lawn Tennis Clubs (AELTC), am Dienstag. Djokovic hat in Wimbledon bislang sechsmal den Titel gewonnen, zuletzt war er im Vorjahr erfolgreich.

Bolton betonte, dass sie die Profis zu einer Impfung ermutigen würden. Auch die britische Regierung würde diese aber nicht mehr für eine Einreise vorschreiben. „Wir planen, dieses Jahr zu einem normalen Turnier zurückzukehren“, sagte Bolton. „Deshalb werden wir keine der Covid-19-Maßnahmen des vergangenen Jahres in substanzieller Form implementieren.“

Seinen Titel bei den Australian Open zu Saisonbeginn hatte der 34 Jahre alte Djokovic nicht verteidigen können, weil er wegen der fehlenden Impfung des Landes verwiesen wurde. Auch bei den amerikanischen Turnieren in Indian Wells und Miami war er aus diesem Grund nicht zugelassen. Bei seinem Heimturnier in Belgrad hatte Djokovic zuletzt im Finale verloren. Auch einem Start in Rom und bei den French Open stehen keine Corona-Regeln im Wege.

Nicht Teil der „Propagandamaschine“ werden

Den Ausschluss von Tennisprofis aus Russland und Belarus haben die Veranstalter von Wimbledon derweil verteidigt. Es habe aufgrund der Vorgaben der britischen Regierung „keine realisierbare Alternative„ gegeben, sagte Ian Hewitt, Vorsitzender des All England Lawn Tennis Clubs (AELTC), am Dienstag. Falls Profis aus Russland und Belarus mit einer Erklärung gegen den Krieg in der Ukraine die Teilnahme erlaubt worden wäre, „hätten wir riskiert, dass ihr Erfolg zum Vorteil der Propagandamaschine des russischen Regimes genutzt worden wäre“, sagte Hewitt. „Wir glauben, dass wir die verantwortungsbewussteste Entscheidung, die möglich war, getroffen haben.“

Wimbledon ist das erste Event, das Tennisprofis wegen der russischen Invasion in die Ukraine ausschließt. Dies trifft zum Beispiel den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland und die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Victoria Asarenka aus Belarus. Die beiden Profi-Organisationen ATP und WTA hatten die Entscheidung kritisiert und könnten möglicherweise Konsequenzen ziehen. So steht im Raum, dass für Wimbledon dieses Jahr keine Weltranglistenpunkte vergeben werden. Eine Entscheidung darüber könnte in dieser Woche bei Treffen in Madrid fallen.

Federer plant Comeback im Herbst

Der langjährige „König von Wimbledon“, Roger Federer gab derweil am Dienstag bekannt, dass er diesen Herbst nach seinem geplanten Comeback auch beim Heimturnier in Basel an den Start gehen möchte. Die Organisatoren der Swiss Indoors teilten am Dienstag mit, dass der 40-Jährige die Teilnahme zugesagt habe und am 25. Oktober sein Auftaktspiel absolvieren werde. „Ich freue mich, wieder zuhause zu spielen“, schrieb Federer bei Instagram.

Der 20-malige Grand-Slam-Turniergewinner war im vergangenen August zum dritten Mal am rechten Knie operiert worden. Zuletzt stand er beim Viertelfinal-Aus in Wimbledon im Juli 2021 bei einem Match auf dem Tennisplatz. Bislang hat er auch seine Teilnahme am Laver Cup Ende September zugesagt, dem Duell eines europäischen Teams mit einer Weltauswahl.

Die Swiss Indoors hat Federer bereits zehnmal für sich entschieden und holte auch bei der bislang letzten Auflage 2019 den Titel. Der Schweizer wird mit einem geschützten ATP-Ranking als Nummer 9 starten. Die Swiss Indoors sind mit 2,276 Millionen Euro dotiert.