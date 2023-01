Besondere Heldenverehrung : Darum gibt es so viele Statuen von Sportlern

Es hat bisher nur selten eine Kontroverse gegeben, in der das Denkmal eines verstorbenen Football-Trainers im Mittelpunkt steht. Denn diese Männer, in Amerika wie Halbgötter verehrt und bestens bezahlt, werden selten von kritischen Geschichten eingeholt. Vor zehn Jahren aber rückten eines Morgens auf dem Campus der Universität Penn State Bauarbeiter an und demontierten vor dem größten Stadion des Landes unter den Augen der Polizei eine 400 Kilogramm schwere Bronze-Skulptur, die von privaten Spendern errichtet worden war, um an den langjährigen Coach Joe Paterno zu erinnern. Ein Sexskandal hatte die Universität erschüttert. Und Paterno, kurz zuvor im Alter von 85 Jahren gestorben, stand im Verdacht, die kriminellen Machenschaften seines Assistenztrainers verschleiert zu haben. Der Abriss schien der einzige Weg, um die Figur in Vergessenheit geraten zu lassen.

Was aus dem Altmetall geworden ist, hat die staatliche Bildungseinrichtung nicht verraten. Erst in diesem Sommer scheiterte der Versuch eines Politikers im Repräsentantenhaus des Staates Pennsylvania, die Auskunft per Gesetz einzufordern. Die Mehrheit der Kammer lehnte sein Vorhaben ab. Es bleibt der Verdacht, dass die Statue eingeschmolzen wurde.