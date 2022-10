Einfluss des Red-Bull-Gründers : Sport an der Grenze mit Mateschitz

Ein Zwölfjähriger schaut auf Youtube Sportvideos. Er sieht einen Skifahrer auf einem Schneebrett stehen am Grat, vor sich der Abgrund. Der Mann stößt sich ab, schwingt in der engen Felsspalte, springt mit einem Rückwärtssalto hinaus in die Tiefe. Hinter ihm löst sich das Schneebrett. „Wow, krass“, ruft der Teenager, „das will ich auch.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Dietrich Mateschitz hat junge Menschen inspiriert. Er bewegte Generationen von Sportlerinnen und Sportlern, ih­rer Lust freien Lauf zu lassen, ihr Ta­lent zu entwickeln, herauszufinden, was sie erreichen können. Am Sonntag liest und hört man von diesen Würdigungen aus der Welt des Sports. Sie kommen aus allen Winkeln der Erde. Der Tenor: große Dankbarkeit für die Wirkung des Österreichers, der am Samstag im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben ist. „Dietrich Mateschitz“, sagt der Sportdirektor des Formel-1-Teams Red Bull, Helmut Marko, „war eine herausragende Persönlichkeit. Er hat den Sport wesentlich ge­prägt.“

2005 lachten die Formel-1-Experten

Mateschitz war vor allem ein Marketingmann. Es gibt wohl kaum jemanden auf diesem Planeten, der unsichtbarerer auftrat in der Showgesellschaft Spitzensport und doch so viel Einfluss hatte. Als sich die Formel 1 2020 wegen der Pandemie nicht mehr bewegte, schuf er an seiner Rennstrecke die Voraussetzungen für den Wiedereinstieg im Sommer, einge­fädelt mithilfe der Politik und einem teuren Hygienekonzept. Überlebenswichtig. Vielleicht nicht für ihn als Geschäftsmann, den Multimilliardär. Aber die Do­se musste wieder rollen.

So sehr er Interviews mied, am liebsten nur schriftlich Fragen beantwortete, gern in Deckung ging vor Kamerateams, so sehr wirkte er andererseits als offensiver Werber für sein Geschäft, den Verkauf der Red-Bull-Brause, einer Art trinkbarer Klebstoff zur Verbindung von Sport und Konsum. Was haben die Experten in der Formel 1 ge­lacht, als Red Bull 2005 einstieg. Eine Spaßgruppe in der traditionellen bierernsten britischen Motorsportwelt, mit dröhnenden Bässen in den Boxen, dem Fahrerlager eine neue Lockerheit verleihend. Fun.

Fünf Jahre später begann der Siegeszug mit Sebastian Vettel. Heute do­miniert Max Verstappen. Niemand lacht mehr. Auch Red Bull steckt im grimmig ge­führten Kampf. Der Automobil-Weltverband wird in diesen Tagen die Strafe für das Überziehen des Budget-Caps be­kanntgeben. McLaren spricht von Betrug mit Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Autos. Red Bull ist empört. Was ist aus der Coolness geworden?

Auch im Fußball hat der Konzern kein leichtes Spiel. Red Bull Salzburg und RB Leipzig erscheinen Traditionalisten als ab­lehnungswürdiges Marketingwerkzeug. Ob­wohl die Teams Spielkultur beweisen und die Klubs eine professionelle, ge­schätzte Nachwuchsarbeit leisten. Acht Pi­loten des gegenwärtigen Fahrerfeldes der Formel 1 haben die Förderung genossen. Dank des Tochterteams Alpha Tauri werden Talente in einem harten Wettbewerb he­rangeführt ans Mutterteam Red Bull. Keiner der Konkurrenten hat so systematisch gearbeitet in den vergangenen 17 Jahren an der Pilotenausbildung. Red Bull will Sportler entwickeln, womöglich anpassen, nicht Stars auf- oder nach ihrem Zenit einkaufen.

Wozu sonst der Aufbau des Sportleistungszentrums in Thalgau bei Salzburg? Mediziner, Diagnostiker, Physio­therapeuten arbeiten an der Form von Athleten und Athletinnen, bringen sie nach Verletzungen wieder auf die Beine oder ma­chen ihnen welche. Alles vom Besten, in jedem Fall grenzübergreifend. Kritik wischte Mateschitz vom Tisch, als 2003 Red Bull den deutschen Mediziner Bernd Pansold zum Leiter ernannte, obwohl der wegen des Dopings von minderjährigen DDR-Schwimmerinnen verurteilt worden war. Mateschitz, so wurde er zitiert, interessierte das nicht: „Schnee von gestern.“