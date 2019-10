Triumph der Nationals : „You gotta have heart!“

Es wirkte schon immer etwas eigenwillig, einem Baseballklub ein Denkmal in Form eines Musicals zu setzen. Erst recht einem so erfolglosen wie dem in Washington, in den fünfziger Jahren der Inbegriff mangelnder sportlicher und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Es sei denn, es gelingt einem damit ein derart großer Erfolg wie mit „Damn Yankees“, das erst zu einem Broadway-Hit wurde, dann in der Kinofassung das Publikum begeisterte und einen Ohrwurm hinterließ, dessen Titelzeile noch immer wie die ideale Maxime für desillusionierte Sportler klingt: Lasst euch allen Widrigkeiten zum Trotz nicht unterkriegen und gebt nicht auf. Alles was man braucht, ist: „You gotta have heart.“

Das Stück wird seitdem nur selten aufgeführt. Aber in diesem Jahr konnte man in Washington zum ersten Mal hautnah die Bestätigung dafür erleben, dass dieses Motto manchmal tatsächlich hilft. Denn nur selten in der Geschichte des amerikanischen Profi-Baseballs musste sich eine Mannschaft so oft aus der Bredouille befreien wie die Nationals. Das war schon in der ersten Playoff-Runde gegen die Los Angeles Dodgers Anfang des Monats so, als man nach einem Rückstand auf spannende Weise die entscheidenden beiden Begegnungen der Serie gewann. Und es wiederholte sich Anfang der Woche, als das Team in der Endspielserie gegen die Houston Astros dasselbe Kunststück fertigbrachte und mit zwei Siegen einen 2:3-Zwischenstand drehte. Es machte das scheinbar Unmögliche wahr.