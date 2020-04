Darts intim : Es gibt wieder Live-Sport

Darts nutzt die Corona-Krise für ein Experiment. Bei der Home Tour spielen die Profis über Internet im eigenen Zuhause gegen einen Gegner an dessen Trainings-Board. Das aus der Not geborene Format hat Charme.

Eine schnöde, noch nicht einmal verputzte Wand, eine kunterbunte Board-Konstruktion im Disco-Look, eine Dartsscheibe in einem mit Holz vertäfelten Hobbyraum umringt von Sammlerstücken eines Motorrad-Nostalgikers: Allein die Einblicke in die privaten Wohnverhältnisse der Teilnehmer am ersten Abend der Home Tour des Profi-Dartsverbands PDC hatten ihren Reiz. „Meine Scheibe hier hängt direkt neben der Tür zum Schlafzimmer“, verriet beispielsweise Jamie Lewis.

Bei den Partien, bei denen sich Lewis am Freitagabend in einer Vierergruppe auch gegen Weltmeister Peter Wright ging es nicht darum, die Darts-Größen wie einst Boris Becker auf dem Center Court von Wimbledon in einem legendären Wohnzimmer zu beobachten. Am Freitagabend waren die Dartsfans tatsächlich für mehrere Stunden quasi im echten Wohnzimmer ihrer Helden zu Gast. Nur die extrovertierte Irokesen-Frisur des Weltmeisters, der seinen Haarschnitt passend zur Corona-Krise mit einer Widmung an das englische Gesundheitssystem NHS verzierte, erinnerte an die großen TV-Turniere. Wright hat in der so frisurenfeindlichen Corona-Zeit das Glück, dass seine Frau als Friseurin arbeitet und sich stets um seinen an jedem Abend neuen Auftritt kümmert.

Analoges Spiel im Internet

Wie wohl keine andere Sportart außer Schach taugt Darts, das seit März wie alle anderen Sportarten die Wettbewerbe aussetzen muss, einen analog ausgeübten Sport über Internet nahezu ohne Verlust an Spiel- wie auch Übertragungsqualität digital ins Internet zu verlagern. Lediglich eine einzige Kamera wird bei jedem der Spieler eingesetzt, dank Splitscreen und einem wohltuend zurückhaltenden Moderator reicht das völlig für ein Fernseh-Sportvergnügen. Im geteilten Bildschirm sieht man nun jeweils eine Scheibe, während man üblicherweise ein Board und das Gesicht des jeweils Werfenden sieht. „Es ist vor allem erst einmal schön, dass wir in dieser Zeit mal wieder zurück können zu unserer Arbeit“, sagte Wright. „Das ist ein kleines Stück Normalität.“

Die Dartsspieler werfen unter den an sich gleichen, jeweils im eignen Trainingsraum natürlich individuell gestalteten Bedingungen wie auf den großen Bühnen: Die Scheibe hängt 2,37 Meter vom Oche, der Abwurflinie, entfernt und in 1,73 Metern Höhe. Allein der Gegner steht nicht hinter einem beim Wurf, sondern weit entfernt in seinem Zuhause. Und die Zuschauer fehlen natürlich, die durch ihre Kostümshow und Sangesfreude ihren Teil beitragen zum Boom, des Kneipenspiels als Fernsehevent in den vergangenen Jahren.

Neu

Die aus der Not der Corona-Krise geborene Idee der PDC um den immer wieder innovativen Chef Barry Hearn hat aber besonderen Charme. Das Spiel selbst wird puristisch reduziert aufs Pfeilewerfen, weil der Lärm der Fans in den stets vollen Arenen des Dartszirkus weg fällt. Stattdessen hört man die Spieler, wie sie sich gegenseitig für gelungene Aufnahmen von jeweils drei Würfen gratulierten oder auch mal einen Scherz über die Audio-Leitung zum Gegner schicken.

Das Format, das die PDC an allen folgenden Abenden von 20:30 Uhr (kostenlos live auf der Homepage der PDC und bei DAZN) jeweils mit vier Spielern fortsetzt, ehe sich an die Gruppenphase eine K.-o.-Phase mit den 32 Gruppensiegern anschließen soll, überzeugte auf Anhieb trotz einer an sich puristischen Aufmachung: Bei den Partien der Profis sah es tatsächlich nicht anders aus als bei Duellen über Plattformen wie Webcam-Darts, wo ambitionierte Hobbyspieler in der Corona-Krise immer zahlreicher ihr Hobby pflegen. „Das Spiel ist nicht anders als normal, wenn ein Gegner neben dir steht“, sagte Weltmeister Peter Wright.

Tatsächlich lag die Qualität der Durchschnittswerte der Spieler auch auf dem Niveau, das Weltklassespieler bei großen Turnieren erreichen. Einen besonderen Wohlfühlfaktor wegen der gewohnten Bedingungen im heimischen Umfeld gab es aber freilich auch nicht. Gerade ältere Spieler wie Wright werden aber sicher einen Vorteil zu schätzen wissen: Immer wieder berichten gerade Akteure seine Alters von den Anstrengungen, die die ständigen Reisen zu den im immer dichteren Rhythmus veranstalteten Turnieren mit sich bringen. Das bleibt den Spielern erspart. Wright kann sich aber sowieso schonen. Der Weltmeister ist am ersten Abend als Gruppenzweiter knapp ausgeschieden. Jamie Lewis wird stattdessen wieder ans Board treten dürfen. Bis zu seinem nächsten Einsatz dauert es freilich vier Wochen. Genug Zeit, um an der Gestaltung seines Trainingsraums zu arbeiten.