Handballerinnen nach der EM : Viel gelernt, aber noch viel zu tun

Als im Juni der Champions-League-Sieger der Handballfrauen gekürt wurde, waren beim Finalturnier in Budapest 18 Norwegerinnen und elf Französinnen dabei. Unter die vier teilnehmenden Mannschaften hatte sich eine deutsche Torhüterin gemischt – Dinah Eckerle hielt Bälle für Esbjerg. Diese Dinah Eckerle ist schwanger und fehlte der Nationalmannschaft deshalb bei der Europameisterschaft im Handball der Frauen.

Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB), illustrierte mit dem obigen Beispiel in den Tagen von Podgorica und Skopje unterschiedliche Voraussetzungen. Die bestens besetzten Norwegerinnen und Französinnen haben das Halbfinale der Drei-Länder-EM am Freitag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana erreicht (Dänemark und Montenegro stehen im anderen Semifinale). Die deutsche Auswahl reiste am Donnerstagabend heim – Platz sieben nach drei Siegen und drei Niederlagen.

Erwartbar und doch enttäuschend, fand Kromer: „Wir haben andere Ziele und wollen mittelfristig nach oben.“ Spätestens bei der gemeinsam mit den Niederlanden ausgetragenen Heim-WM Ende 2025 soll es so weit sein. „Wenn man es positiv ausdrückt, haben wir unsere Position unter den ersten acht gefestigt. Wenn man negativ sein will, kann man sagen: Es hat keinen Schritt nach vorn gegeben, was die Platzierung angeht“, sagte Präsident An­dreas Michelmann.

„Der letzte Punch hat uns gefehlt“

Immerhin war der Mannschaft durch das 32:28 am Mittwochnachmittag gegen Rumänien nur 17 Stunden nach dem 21:29 gegen Frankreich ein versöhnlicher Abschluss gelungen. 4:2 Punkte in der Hauptrunde können sich sehen lassen. Das würdigte der neue Bundestrainer Markus Gaugisch: „Wir haben viel Gutes eta­bliert. Die Entwicklung als Mannschaft war gut. Aber wir haben unseren Traum nicht verwirklicht, weil uns in den entscheidenden Spielen der letzte Punch gefehlt hat.“ Als in der Vorrunde die Weichen für das Halbfinale gestellt wurden, verlor sein Team trotz starker Phasen gegen Montenegro und Spanien.

Die übliche Erklärung, die Spielerinnen seien mangels internationaler Erfahrung dem Druck nicht gewachsen, wischte der angenehm sachliche Gaugisch zur Seite: „Das ist kein Druckproblem, sondern handballerisch ein Problem. Wir haben im gesamten Turnier Drucksituationen gut gemeistert. Ich habe Führungsspielerinnen gesehen, die die richtige Richtung einschlugen.“ Gaugisch monierte damit ganz nüchtern, dass es einigen Spielerinnen an der nötigen Klasse fehle, um auf höchstem Niveau zu bestehen.

Schwache Abschlüsse, Fehlpässe, die zum Gegenstoß einluden, aber auch untaugliche Abwehrarbeit, all das sah er von draußen, wie auch die feine Turnierleistung von Anführerin Alina Grijseels mit ihren 44 Toren in sechs Spielen. Nur Xenia Smits in der Abwehr und streckenweise Emily Bölk wiesen ähnliche Güte nach – auf Außen, im Tor und besonders im halbrechten Rückraum gab es mehr Schatten als Licht.

Talente sollen besser gefördert werden

Für Gaugisch, 46, geht es nun darum, Alternativen zum Stamm zu etablieren: „Wir müssen die Breite entwickeln. Ich konnte nicht viel durchwechseln, weil dann die Schwankungen zu groß wurden.“ Das Problem ist erkannt und wird angegangen – bis zur Saison 2024/25 will der DHB in Stuttgart, Dortmund, Hannover und Leipzig regionale Stützpunkte errichten. Dort sollen Talente in Internaten zusammengezogen und in bis zu neun Trainingseinheiten pro Woche an das Erwachsenen-Niveau herangeführt werden.

„Wir müssen klein anfangen bei den vielen Mädchen, die Handball spielen“, sagte Gaugisch, „wir brauchen schon im Jugendbereich adäquate Trainingsumfänge und müssen einfach mehr individuell und in der Kleingruppe trainieren.“ Denn auch das war eine Erkenntnis dieser EM: „Wenn vorgefertigte Pläne nicht mehr funktionieren, kriegen wir Probleme“, sagte Gaugisch. Durchschaute der Gegner die deutschen Absichten, fehlte es dem Angriff an Kraft, Ideen, Cleverness – an individueller Klasse.

Gaugisch, der in der Bundesliga noch diese Saison Bietigheim trainiert, wirkt trotzdem wie der richtige Mann am richtigen Ort: „Er kommt mit seiner kommunikativen Art gut an“, sagte Präsident Michelmann, „und ein klein wenig mehr Führung tut dem Spiel gut.“ Das war kein Nachtreten gegen Gaugischs Vorgänger Henk Groener, der dem Team viel Eigenverantwortung zugestanden hatte, sondern eine treffende Bemerkung.