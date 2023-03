Hätte Richard Douglas „Dick“ Fosbury auf seinen Trainer gehört, wäre die Revolution ausgefallen. Denn Bernie Wagner wähnte seinen Hochsprung-Schüler mit dessen „Flop“ höchstens auf dem Weg in den Zirkus. Der bis dahin mäßig erfolgreiche Fosbury verfeinerte seine Idee aber weiter und überquerte die Latte nicht bäuchlings, wie es zuvor üblich war, sondern drehte sich nach dem Absprung in Rückenlage. Und wurde damit völlig unerwartet Olympiasieger in Mexiko 1968.

Nun ist die Sportwelt kein Habitat für Revolutionäre, aber immer wieder tauchen ambitionierte Außenseiter auf, die gängige Lehrmeinungen erfolgreich widerlegen. Sie werden erst verlacht, bisweilen geschnitten, aber schließlich geadelt.