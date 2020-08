Leichtathletik : Der schnellste Wikinger der Welt

Der norwegische Hürdenläufer Karsten Warholm schrammt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm nur knapp am ältesten Weltrekord auf der Laufbahn der Männer vorbei.

Der Norweger Karsten Warholm ist beim Diamond League-Meeting der Leichtathleten in Stockholm Europarekord über 400 Meter Hürden gerannt. Der zweimalige Weltmeister gewann am Sonntag in 46,87 Sekunden deutlich vor dem Franzosen Wilfried Happio (49,14). Es war die zweitschnellste je gelaufene Zeit, zum Weltrekord fehlten nur 0,09 Sekunden. Der 23 Jahre alte Warholm hatte auch die alte europäische Bestmarke mit 46,92 gehalten, aufgestellt hatte er sie am 29. August 2019 in Zürich.

Eine Berührung mit der letzten Hürde verhinderte wohl, dass Warholm den Weltrekord von 46,78 Sekunden knackte, den Kevin Young (USA) bei Olympia 1992 in Barcelona aufgestellt hatte. Der Rekord von Young ist der älteste noch bestehende Freiluft-Weltrekord auf der Laufbahn der Männer.

Der deutsche Meister Constantin Preis aus Sindelfingen kam beim Rennen in Stockholm mit 50,13 Sekunden auf Rang sechs.

Beim 100-Meter-Sprint der Frauen landete die EM-Zweite Gina Lückenkemper (SCC Berlin) mit einer Zeit von 11,33 Sekunden auf Rang fünf, eine Zehntelsekunde langsamer als Rebekka Haase (Wetzlar/11,32) auf Platz vier. Die Schweizerin Aija del Ponte gewann in 11,20 Sekunden.