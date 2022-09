Diamond-League-Finale : Leichtathletik bei den Leuten

Der Verkehr auf dem Utoquai, der Züricher Uferstraße, verläuft stadteinwärts mehr als schleppend. Schritttempo ist schon schnell für die Autofahrer, die sich wenigstens mit dem schönen Blick auf den Zürich-See trösten können. Oder auf die 5000-Meter-Läuferinnen, die ihnen auf einer eigens ausgelegten roten Tartanbahn entgegen gerannt kommen, wo sonst die Abbiegespur zum Zoo verläuft.

Diamond-League-Finale der Leichtathleten in Zürich, Teil eins auf dem Sechseläutenplatz im Herzen der Stadt. „Bellevue“ nennen die Zürcher den öffentlichen Raum vor dem Opernhaus, und an diesem Mittwoch herrschen beste Aussichten auf Läufer, Springer und Werfer. Wenn die Leute nicht mehr zur Leichtathletik kommen, muss die Leichtathletik eben zu den Leuten kommen, so der Grundgedanke, den auch Weltverbandspräsident Sebastian Coe verbreitet. „Wir leben und sterben damit, ob wir für die Menschen attraktiv sind“, sagt der ehemalige Weltklasse-Mittelstreckenläufer.

„Es ist großartig“ gibt der Chef per Stadionmikrophon selbst die Grundhaltung zu der Veranstaltung vor, und die mehreren tausend Zuschauer, die zwischen den einzelnen Wettkampfschauplätzen bei schönstem Spätsommerwetter flanieren, widersprechen nicht. Sie staunen, klatschen, jubeln, fotografieren. Über ein eigens ausgelegtes Rasenstück fliegen ihnen schwere Eisenkugeln der Kugelstoßer entgegen – Männer und Frauen treten abwechselnd an, was die Attraktivität des Events noch erhöht. Gleich nebenan, von einem erhöht errichteten Laufsteg startend, rennen und fliegen die zirzensisch anmutenden Stabhochspringerinnen quer über den Platz.

Und drumherum kreiseln die Langstreckenläuferinnen. Der Charakteristik des öffentlichen Raums geschuldet sind es nicht einfach zwölfeinhalb Runden zu jeweils 400 Metern rund um die Oper, sondern knapp neun über 563 Meter. Die Bahn ist eng, nur drei Spuren sind ausgelegt, die Kurven wurden erhöht, den Fliehkräften folgend, auf Holzplanken gebaut. Start ist in der engen Ecke „hinter den Bäumen“, wie der Ansager verkündet. Die Frauen legen ein Tempo vor, das den Staupiloten auf dem Utoquai gefallen würde. Die Kenianerin Beatrice Chebet gewinnt in 14:41,03 Minuten, läuft die 5000 Meter mit einem mittleren Tempo von 20,7 Kilometern pro Stunde.

Der „Showman“ Tamberi vor „Mr. Jump“

23,23 Meter bedeutet das Maß des Tages im Kugelstoßen. Der Amerikaner Joe Kovacs lässt die Muskeln spielen und stößt im zweiten Versuch nicht nur persönliche Bestmarke und Jahresweltbestleistung, sondern auch Diamond-League-Rekord und die zweitgrößte Weite in der Geschichte des Kugelstoßens. Nur sein Teamkollege Ryan Crouser, diesmal Zweiter, stieß bei seinem Weltrekord (23,37) schon einmal weiter. Für das Publikum besonders wertvoll, dass sie nicht in einem Stadion von oben, sondern bei einem Wettkampf zum Anfassen und Begreifen die 7,26 Kilogramm schwere Kugel von der Seite, von vorne oder hinten beim Fliegen betrachten können – und sich somit der Wucht des Wettbewerbs besonders bewusst werden.

Wie ein Athlet mit dem Publikum spielen kann, beweist regelmäßig der Italiener Gianmarco Tamberi, der gerne als „Showman“ beschrieben wird, der aber vor allem ein Meister seines Hochsprungfachs ist, nicht zuletzt Europameister und Olympiasieger. Üblicherweise fordert er die Zuschauer vor seinen Sprüngen zum Mitklatschen auf, diesmal – als es bei 2,34 Meter ums Ganze geht – verlangt er Ruhe. Er legt den Finger an die Lippen, sorgt sogar dafür, dass der DJ die Musik stoppt. Dann sammelt er sich und macht sich schließlich auf den Weg Richtung Hochsprunglatte und -matte. Es ist so still, dass die Leute jeden einzelnen von Tamberis Anlaufschritten auf dem Tartan tapsen hören können.

Umso ohrenbetäubender dann der Aufschrei, als er die Höhe tatsächlich meistert – und damit vor „Mr. Jump“ gewinnt, dem jungen Amerikaner JuVaughn Harrison, der das Kunststück schaffte, sich als Weit- und Hochspringer für Olympia zu qualifizieren. Mit dem Diamanten als Trophäe im Arm tanzt der extrovertierte 30-jährige Italiener Tamberi durchs Karree, verteilt Kusshände und Blumen – nun wieder ganz Showman. Und auch die 30.000 Dollar Prämie für den Gewinn der Diamond League kommen dem frisch verheirateten Ehemann vor dem Start in die Flitterwochen auf den Malediven gerade recht.

Doch auch Zweitplatzierte genießen den Tag: „Ich hatte so viel Spaß“, sprudelt es aus der Amerikanerin Sandi Morris nach dem Wettbewerb heraus. Die Nähe zu den Menschen motivierte die 30-Jährige, die vor einigen Jahren im Züricher Letzigrund auch schon mal als Sängerin reüssierte, noch zusätzlich. Das einzige, was sie störte: „Ich konnte nicht noch mehr Sprünge zeigen“. Bei 4,76 Meter ist Schluss für sie – die dreimalige WM-Zweite und Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele belegt einmal mehr Rang zwei. Der Sieg geht an Nina Kennedy (4,81) aus Australien.

Tempomacher Thorwirth

Und als dann der eigentlich für 16 Uhr angekündigte Regenschauer gegen 19 Uhr tatsächlich eintritt, hat schließlich auch der einzige Deutsche an diesem Abend seinen Auftritt. Flankiert von Blitzen am Horizont beweist sich Maximilian Thorwirth über 5000 Meter als exquisiter Tempomacher. Der 27-Jährige Düsseldorfer führt das Feld der Kenianer, Äthiopier und Amerikaner mit der Maßgabe an, den Kilometer in 2:36 Minuten zu laufen, damit am Ende eine Zeit von exakt 13 Minuten herauskommen soll.

Den Takt zu halten, ist bei 563er Runden aber gar nicht so einfach ist. Doch Thorwirth läuft wie ein Metronom, freut sich auch bei nun strömendem Regen über die unverhoffte Möglichkeit, Diamond-League-Luft mit den Besten schnuppern zu können, und feuert die Rivalen der Rennbahn dann an, nachdem seine Arbeit getan war und er aussteigt. Der Kenianer Nicholas Kipkorir gewinnt in 12:59,05 Minuten. Thorwirth ist hochzufrieden. Und die Züricher Autofahrer staunen: 23 Kilometer pro Stunde würden sie auch gerne mal schaffen.