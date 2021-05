Diagnose Rheuma im Spitzensport : „Wie von einem Bus überrollt“

Aktualisiert am

Caroline Wozniacki opfert viel, um die beste Tennisspielerin der Welt zu werden. An der Spitze angekommen, unterliegt sie ihrem größten Gegner: dem eigenen Körper. Doch das Ende ihrer Karriere hilft einer anderen Athletin, die das gleiche Leid in sich trägt.

Im Kampf um die Spitze lautet die Devise vieler Topathleten: Heute besser sein als gestern. Über Jahre hinweg treiben diese Ausnahmesportler ihre Körper zur Höchstleistung an. Beim Training scheuen sie auch extreme Belastungen nicht, um dem Traum vom Erfolg ein Stück näher zu kommen – denn auch die Konkurrenz schläft nicht. Was aber, wenn ausgerechnet der eigene Körper zum größten Gegenspieler wird und das auf dem Zenit der Leistungsfähigkeit? So war es im Falle der beiden Spitzensportlerinnen Caroline Wozniacki und Kaitlyn Clark.