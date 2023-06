Urlaub in Frankreich ist schön. So lange es in den Gesprächen nicht um Sport geht. Gibt es noch eine Sportart, die uns Deutschen liegt? Am Atlantik haben sie vielleicht etwas im Angebot. Eine Glosse.

Les pieds dans le sable. Wir sitzen am Strand. Atlantik, Sonne, Wind und Wellen. Neben den Surfern draußen im Meer in gebührendem Abstand ein paar Aliens, Kajakfahrer mit martialischem Outfit und Helm auf dem Kopf. Hast du so was schon mal gesehen, fragt unser Vermieter. Klar, sage ich, in einem Wildbach in den Alpen, aber hier, in den Wellen? Nein. Was machen die hier? Kajak-Surfen, sagt unser Vermieter, das ist der neueste Quatsch.

Man muss sagen: Das Surfen auf der Welle kriegen die Aliens halbwegs hin, auch wenn es bescheuert aussieht, aber das Rauspaddeln ist reiner Slapstick. Während die Surfer ihre kurzen Bretter unter Wasser drücken und unter den Brechern hindurch schlüpfen, ist jeder Versuch der Kajakfahrer, hinter die Wellen zu kommen, gleichbedeutend mit einem Frontalcrash. Warum tun sie sich das an? Sieht tölpelhaft aus und nicht ungefährlich. Was also soll das?

Neue Sportart, sagt unser Gastgeber. Neuer Unsinn auf der Jagd nach dem nächsten großen Ding, dem nächsten Trendsport, dem nächsten Geschäft. Aber wie es aussieht, kann man Kajaksurfen nicht mal den Touristen andrehen, die gerade mit motorradgroßen E-Fatbikes am Strand vorbeisausen. Wenden wir uns lieber wieder den Surfern zu, den locals, die weit draußen zeigen, wie es geht. Und den Anfängern, die am Strand trockenüben, wie man auf dem Brett vom Liegen in den aufrechten Stand kommt.

Deutsche, sagt unser Vermieter, mit Sport habt ihr es ja nicht so. Wie er das meint? Na, Fußball zum Beispiel, sagt er, verliert ja schon gegen Polen, wie man liest. Polen, sage ich, ist kein schlechter Gegner, schon mal was von Lewandowski gehört? Oder von Błaszczykowski. Ist der nicht schon Großvater, fragt er. Ist nicht mehr der jüngste, sage ich, aber nicht zu unterschätzen als Spieler mit weitreichender Erfahrung.

Schwarzenbeck oder Schlotterbeck

Ah, sagt unser Vermieter, deshalb spielt ihr auch immer noch mit Schwarzenbeck in der Abwehr. Schlotterbeck, sage ich, Schlotterbeck! Schwarzenbeck oder Schlotterbeck, sagt unser Vermieter, vielleicht solltet ihr erwägen, euch in anderen Sportarten zu versuchen. Muss ja nicht immer Fußball sein oder Formel 1, Golf oder Tennis. Wie wär’s mit was Neuem, Kajaksurfen vielleicht, da ist die Konkurrenz nicht so groß.

Keine schlechte Idee, denke ich, aber wenn wir das machen, dann richtig. Dann machen wir aus unserer Frankfurter Fußball-Akademie gleich ein Darts-Entwicklungszentrum und dann werden sich die Franzosen ganz schön umschauen, wenn wir ruckzuck La Grand Nation im Pfeilewerfen sind. Heute Abend aber schauen wir mit unserem Vermieter erstmal ein Rugby-Match im Fernsehen. Rugby, auch kein Thema, über das man sich mit einem Franzosen austauschen sollte. Könnte noch mal peinlich werden.